Remada Rosa: evento conscientiza mulheres sobre o câncer de mamaDivulgação

Publicado 12/11/2024 09:31

Niterói - Remada de canoa havaiana, atividades esportivas, palestras, painéis, recreação infantil e shows de música, formam as ações da “Remada Rosa”, um evento gratuito que tem o objetivo de alertar a população sobre a importância dos exames preventivos para detectar o câncer de mama. O evento acontece no dia 15 de novembro, feriado da proclamação de república, a partir das 7h30 na praia de Charitas em Niterói, no Rio de janeiro.



A “Remada Rosa” é um evento socio-esportivo de inclusão e integração social para mulheres que buscam entretenimento para superar as adversidades impostas pela doença. No total, o evento comporta cerca de 350 vagas para remada de canoa havaiana, destinadas a todos os públicos; homens, mulheres e crianças. As atividades na praia são todas gratuitas e as inscrições podem ser feitas pela página de instagram do @projetobrio_ ou na arena que será montada na praia de Charitas, limitadas por ordem de chegada.



“A Remada Rosa representa um abraço coletivo de afago às mulheres que buscam bem-estar e acolhimento da sociedade. Essa será a quarta edição do evento, que marca as ações do Projeto Brio, em sua luta incansável pela qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença, utilizando o esporte como uma poderosa ferramenta de conscientização, educação e apoio na batalha contra o câncer”, diz Cris Berton, coordenadora do Projeto Brio.



Entre as atrações musicais, presenças confirmas da V’aa Surf Band e da Roda de Samba do Mikimba. E o evento será animado pelo Rick DJ, também com dança polinésia, pendurados com acrobacias aéreas, expositores, sorteios de brindes, brinquedos e atrações para as crianças. Uma mesa de frutas será aberta ao público.



A “Remada Rosa” terá suporte da Federação de VA’A do Rio de Janeiro e participação do Projeto Ao Mar e PCD em Movimento, para recepção e inclusão de pessoas com deficiência. E dos Clubes de Canoa Polinésia de Niterói e de Cabo Frio. Haverá ainda arrecadação espontânea de leite em pó para doação à ADAMA (Associação dos Amigos da Mama) e ao Espaço Unidas Pela Vida; grupo de apoio ao paciente oncológico.



Apresentado pelo Projeto Brio em parceria com o Instituto Maria’s e Clarice’s, o projeto “Remada Rosa” faz parte do calendário esportivo da Prefeitura de Niterói. E é realizado graças ao apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro; por meio de contrapartida social da Lei de Incentivo ao Esporte. Os apoios institucionais são da Green4u e Praia Live Conteúdo.



Serviço:



Evento: “Remada Rosa; do Projeto Brio”

Data: 15 de outubro de 2024

Horário: a partir das 7h30

Local: Praia de Charitas em Niterói, no Rio de Janeiro

Endereço: Av. Pref. Sílvio Picanço, altura do 1.246, bairro de São Francisco, Niterói (RJ)

Inscrições: Instagram @projetobrio_