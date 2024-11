Niterói: evento Raízes da Beleza acontece no Mercado Municipal - Divulgação

Niterói: evento Raízes da Beleza acontece no Mercado Municipal Divulgação

Publicado 13/11/2024 18:37

Niterói - O mês de novembro é o mês da consciência negra e, carregado da mais pura ancestralidade, também é o momento em que celebramos a essência das suas origens, exaltando a importância da equidade, da beleza e da força da mulher negra. Este mês nos convida a refletir sobre a importância da conscientização e nos lembra a riqueza da cultura afro-brasileira, assim como a diversidade de tons de pele, cabelos e traços que compõem essa herança. Por isso mesmo no próximo dia 20, a partir das 12h, no Quilombo do Grotão, acontece o evento Raízes da Beleza.

Para destacar esse compromisso, o Projeto Raízes da Beleza, que estreou em abril deste ano com grande sucesso no Novo Mercado Municipal de Niterói, ganha agora nova vida nesta edição especial no Quilombo do Grotão. Um lugar de resistência e valorização das práticas ancestrais do povo negro, o local foi escolhido para o lançamento da nova coleção da Viés Concept, chamada “Raízes da Beleza”. Tanto a marca Viés Concept quanto o projeto são criações de Joyce Caetano, que trazem uma imersão profunda nas histórias e estéticas da mulher negra.

A Viés Concept apresenta sua coleção “Raízes da Beleza”, fruto de uma pesquisa detalhada realizada como parte do projeto homônimo idealizado por Joyce Caetano. O desfile, marcado para as 15h, destaca a conexão entre moda e identidade, celebrando as histórias de superação e a beleza singular de quatro mulheres que integram a exposição fotográfica do projeto. O evento contará com um desfile que evidenciará a afetividade e a diversidade entre as mulheres.



Para Joyce Caetano, “O projeto destaca a importância de discutir a diversidade e a falta de valorização da estética negra na sociedade, ressaltando as interseções entre racismo e sexismo que afetam as mulheres negras. Além disso, explora a relação entre a estética negra e o empoderamento, considerando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas por essas mulheres. Este projeto enfatiza a necessidade de reconhecimento e celebração da identidade negra.”



A partir das 12h, o Quilombo do Grotão abrirá suas portas para uma programação vibrante que inclui samba, feijoada, capoeira e muito mais, promovendo uma rica interação entre moda, arte e cultura. O desfile e a exposição do projeto prometem ser o ponto alto da tarde, oferecendo uma celebração poderosa da identidade e beleza da mulher negra.