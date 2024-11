Carlos Ruas: jornalista e colunista social está com 97 anos e abriu mostra com 48 fotografias - Divulgação

Carlos Ruas: jornalista e colunista social está com 97 anos e abriu mostra com 48 fotografiasDivulgação

Publicado 13/11/2024 17:45

Niterói - Foi aberta a exposição de fotografias 'Carlos Ruas, o fotógrafo - Memórias do Clube Central’, com curadoria do também expert em lentes e câmeras, Renato Moreth.



Ao todo foram selecionadas 48 fotos do acervo de milhares de imagens do eterno colunista social, que hoje está com 97 anos, esbanjando lucidez.



As imagens escolhidas abrangem as décadas de 1950, 1960 e 1970 e retratam personalidades da cidade e do país, que passaram pelo Clube Central. Elas incluem fotos da diretoria, dos tradicionais bailes e das grandes celebrações capturadas por suas câmeras.



Carlos Ruas é um profissional multifacetado, atuou como jornalista, repórter fotográfico, relações públicas, publicitário e cerimonialista. Reconhecido como uma figura influente na cidade, ele trabalhou em diversos jornais do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana, sendo colunista social do jornal O Fluminense durante décadas. A exposição pode ser vista de segunda-feira ao sábado, no Hall de entrada do clube, das 9h às 18h.



"Este é mais um exemplo de resgate e valorização da memória e da história de glamour e representatividade do Clube Central. Por aqui passaram grandes artistas, grandes políticos, grandes personalidades da cidade, do estado e do país. Carlos Ruas é uma destas personalidades, que cumpriu também o papel de registrar a presença de tantas outras por aqui. É uma honra para nossa gestão promover esse resgate." comentou Fernando Tinoco, Presidente Executivo do Clube Central, que construiu a ideia da exposição ao lado também do Diretor de Patrimônio Histórico e Cultural, Paulo Cesar Araújo, historiador e professor da UFRJ.



As fotos foram impressas em placas de PVC, com alta qualidade, e que passarão a compor o acervo permanente da agremiação.