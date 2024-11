Neltur: marcando presença em visita técnica em Portugal - Divulgação

Publicado 13/11/2024 07:00

Niterói - O Presidente da NELTUR (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), André Bento, Luiz Paulino Moreira Leite, da SEDEN (Secretário de Desenvolvimento de Niterói), Igor Baldez (Subsecretário) e Valéria Braga (Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação) estão em Portugal, na cidade de Leiria, com objetivo de aprofundar conhecimentos sobre economia do mar, conhecendo as principais diretrizes e projetos desenvolvidos no país. Neste sentido, os gestores da Prefeitura fizeram uma visita técnica à Hub Azul de Peniche e ESTM – Escola Superior de Turismo e Economia do Mar do Instituto Polité cnico de Leiria,Esta visita técnica faz parte dos estudos prévios para o Tomorrow Blue Economy - Niterói, evento que a Prefeitura realizará, pela primeira vez, através das Secretarias do Clima e Neltur, nos dias 4 e 5 de dezembro deste ano, no Caminho Niemeyer. O evento dedicado a promover e desenvolver o potencial da Economia do Mar, reforça o compromisso com o avanço desse setor essencial em um novo cenário estratégico, trazendo a discussão para um contexto brasileiro.O Tomorrow Blue Economy - Niterói buscará reunir os principais especialistas e empresas do setor, destacando a interconexão entre meio ambiente, sociedade e economia, com um foco direto em inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e educação.Segundo André Bento, a visita técnica não só visa aprofundar conhecimentos, mas também mostra a importância de Niterói neste contexto. “Niterói está presente nesta tendência, buscando sustentar o seu planejamento nas iniciativas mais promissoras e inovadoras realizadas por cidades costeiras nacionais e internacionais. Niterói possui forte tradição na Indústria Naval e na Pesca, dois setores que estão recebendo fortes investimentos da Prefeitura, através de obras de dragagem e da ativação de terminal pesqueiro. É uma cidade também com forte tradição nos esportes náuticos e uma das diretrizes que já começam a ser implementadas é a de explorar o potencial da cidade para o turismo náutico”, destacou Bento.A ESTM atua na formação para o Turismo e para as Ciências e Tecnologias do Mar, em Leiria, bairro de Peniche, cidade portuguesa com vista para o Atlântico. A instituição é referência internacional no intercâmbio científico, técnico e cultural, prestando serviços à comunidade local, explorando a área da Economia do Mar, o futuro dos oceanos, que já é responsável por parcela considerável da economia global.O valor agregado estimado para a economia dos oceanos até 2030 é de US$ 3 trilhões, na ordem de 5% a 6% da economia global real e com 40 milhões de empregos diretos, segundo projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).Os interessados em participar do Tomorrow Blue Economy - Niterói, em dezembro, devem acessar o site www.tomorrowblueconomy.com.br