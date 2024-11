Niterói: investindo na formação de gestores para uma liderança mais humanizada - Divulgação

Publicado 13/11/2024 06:00

Niterói - A Prefeitura está comprometida em desenvolver e fortalecer as habilidades de liderança entre os servidores. Gestores municipais concluíram o curso “Liderança Humanizada: Modelagem de Papéis”, oferecido pela Escola de Governo e Gestão (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). A formação contou com cerca de 50 inscritos.Este é o segundo curso organizado pela Prefeitura de Niterói desde que renovou o contrato com a instituição de ensino. O objetivo do curso foi apresentar estratégias para implementar uma liderança mais humanizada e democrática na gestão de equipes.A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, ressalta que essa formação é alinhada às necessidades da administração pública, visto que valorizar os agentes públicos influencia diretamente os serviços prestados ao desenvolvimento da cidade.“Propor um curso sobre liderança humanizada é pensar sobre como gerenciar tarefas e atingir metas a partir da centralidade nas pessoas. Falamos sobre reconhecer a individualidade de cada membro da equipe, de valorizar suas trajetórias. Investir na valorização dos servidores públicos, também é influenciar o desenvolvimento de Niterói para melhor prestação de serviços e com aparato público eficiente”, afirma Isadora Modesto.A diretora da Escola de Governo e Gestão, Karyak Uzukê, acrescenta que o curso possui uma metodologia ativa e inovadora, pensada exclusivamente no desenvolvimento dos agentes públicos.“Todos os cursos com a UFF também são alinhados com os seis eixos de formação estruturados no Plano de Capacitação, lançado pela EGG em 2022 para orientar as nossas ações de desenvolvimento das pessoas servidoras nos anos seguintes. As formações que estão sendo oferecidas utilizam uma abordagem inovadora e ativa, focada nas necessidades identificadas no plano, e garantindo, assim, que sejam relevantes e efetivas para o desenvolvimento dos agentes públicos municipais”, pontua.Além do curso “Liderança Humanizada: Modelagem de Papéis”, a EGG já desenvolveu outras iniciativas voltadas para as lideranças, como: Liderança Transformativa no Setor Público; Comunicação e feedback para resultados; Liderança e gestão de pessoas, entre outros. Esses cursos estão disponíveis na plataforma da EGG e tem o objetivo de promover uma liderança mais democrática, justa e humana. Para conhecer e/ou se inscrever, acesse: https://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/cursos/