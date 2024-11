Rede hoteleira de Niterói: impactada pela chegada de pessoas para o G20 - Divulgação

Rede hoteleira de Niterói: impactada pela chegada de pessoas para o G20Divulgação

Publicado 12/11/2024 09:37

Niterói - O G20 que ocorrerá no Museu de Arte Moderna (MAM), na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro, já está impactando a rede hoteleira de Niterói.

Participantes que estão chegando de vários países e de todos cantos do país, já procuram os hotéis de Niterói, que ainda oferecem poucas vagas disponíveis. A informação foi divulgada pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). O Rio receberá 55 delegações, 40 países e 15 organismos internacionais.



Antes da cúpula do G20, haverá o Urban 20, o encontro dos prefeitos, entre os dias 14 e 17 de novembro, com presenças de 60 prefeitos e delegações de mais de 100 cidades ao redor do mundo. O evento ocorre no Armazém da Utopia, no Complexo Mauá, o polo das atividades do G20 Social, que vai reunir movimentos sociais e culturais na região.



Na opinião do professor de Marketing do Turismo da (FTH – UFF), Eduardo Vilela, “a procura pelos hotéis da cidade para o evento G20, encontra-se atrelado a alguns fatores relevantes, entre eles a qualidade das instalações dos hotéis da cidade, a viabilidade e praticidade do transporte marítimo, visto que o evento ocorrerá no Museu de Arte Moderna no Aterro e o conjunto de serviços agregados de boa qualidade ofertados pela cidade, além dos atrativos naturais e culturais ofertados.