Flávio Venturini: atração do Festival Marazul, em comemoração aos 451 anos da cidade - Divulgação

Publicado 12/11/2024 09:20

Niterói - Coroando duas edições de sucesso, que reafirmam Niterói como um centro vibrante de história musical, o Festival Marazul retorna em 2024 e abre as comemorações pelos 451 anos da cidade.

A programação gratuita promoverá shows, exposições e atividades interativas irá homenagear importantes nomes da Música Popular Brasileira, como Belchior, amplificando o legado do festival em aplaudir a riqueza cultural local. Com realização da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN), apoio da UBC e com curadoria do cantor e compositor Marcos Sabino, a terceira edição do Marazul acontece entre os dias 12 a 17 de novembro.



Inspirado pela atmosfera única dos anos 1970 e pelos icônicos álbuns de MPB, o Festival Marazul deste ano traz grandes nomes da mpb como Guilherme Arantes, MPB4, The Fevers e 14 Bis, Marcos Sabino, Dalto, homenageia Belchior e traz uma nova curadoria voltada para a diversidade musical e o diálogo entre diferentes gerações de músicos. Esta edição incluirá uma programação especial com palcos espalhados por pontos emblemáticos da cidade, promovendo uma verdadeira imersão cultural.



No primeiro dia de evento, 12 de novembro, às 17h, o público presente no Theatro Municipal de Niterói, confere a Exposição Itinerante “Imagens do Marazul” – uma coleção de fotografias que capturam momentos históricos do festival e da cena musical niteroiense. O dia de abertura contará com um talk show especial sobre os anos 1970 e a MPB, às 19h, com a presença de Magrão e Cláudio Venturini (14 Bis), Miltinho (MPB4) e a cantora Anastácia, (conhecida como a Rainha do Forró, que foi esposa e parceira musical do Rei do Baião, Luiz Gonzaga).



A programação especial continua no dia 14 de novembro, na Sala Nelson Pereira dos Santos, onde a exposição de fotos estará novamente aberta ao público a partir das 17h. Às 20h, a atração principal será o show “Nos Tempos dos Bailes” com a banda The Fevers, relembrando o clima dos tradicionais bailes que marcaram os anos 60 e 70. Já no dia 15 de novembro, também na Sala Nelson Pereira dos Santos, a exposição reabre às 17h e, à noite, o grupo MPB4 celebra seus 60 anos de carreira com um show especial às 20h, oferecendo ao público um repertório que reflete sua contribuição à música popular brasileira.



No dia 16 de novembro, as festividades se deslocam para o palco principal na praia de Piratininga. Às 19h, no show “Niterói homenageia Belchior”, doze artistas niteroienses de destaque de diferentes gerações prestam uma homenagem ao cantor e compositor Belchior, com direção musical de Rick Ferreira. Entre os artistas convidados estão Marcos Sabino, Dalto, Yuri Corbal, Santino, Aline Peixoto, Daíra, Agatha Blue, Tacy Campos, Bel Cortez e Arthur di Rena, Rick Ferreira, Jan e Enzo Yuki que interpretarão canções emblemáticas de Belchior. O show continua às 21h30 com a banda 14 Bis, representante da segunda geração do Clube da Esquina com sucessos icônicos como “Minha Linda Juventude”, “Espanhola”, “Caçador de mim”, dentre outros, enquanto Chico Aguiar, o “Homem Baile”, anima os intervalos.



Para encerrar o festival no dia 17 de novembro, o público será recepcionado pelo som da Orquestra Experimental de Sopros do Programa Aprendiz Musical às 18h, seguida de um show do hitmaker Guilherme Arantes às 21h, trazendo seus grandes sucessos como “Planeta Água”, “Meu mundo e nada mais”, “Cheia de charme” e outras para o palco de Piratininga. Durante os intervalos, o DJ Renatinhow e o “Homem Baile” garantem a continuidade da festa e o clima vibrante que marca a celebração deste ano.



Desde sua criação em 2022, o Festival Marazul tem ampliado a visibilidade de Niterói no cenário cultural brasileiro, homenageando figuras icônicas e promovendo o intercâmbio entre músicos veteranos e novos talentos. O evento tem realização da Prefeitura de Niterói em parceria com a Fundação de Arte de Niterói e idealização e curadoria do cantor e compositor Marcos Sabino.

Mais informações: https://www.instagram.com/culturaniteroi/



Celebrações continuam com Jorge, Pitty e Delacruz em shows gratuitos



As festividades promovidas pela Prefeitura de Niterói para celebrar os 451 anos da cidade incluem apresentações artísticas de nível local e nacional, com shows de grandes nomes como Pitty, Seu Jorge, Delacruz e outros, além de feiras gastronômicas, mostras de artesanato, área kids e uma série de atividades voltadas para toda a família.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta que além da entrega de obras importantes, o objetivo da programação artística e cultural é proporcionar uma experiência completa para os niteroienses e visitantes.



"Preparamos uma comemoração que valoriza tanto a história da cidade, quanto o seu futuro, com a entrega de obras relevantes e uma programação de eventos que dialogam com todas as idades e perfis de público. Este é um momento de celebração e integração", afirma.



A Zona Norte de Niterói será palco das primeiras comemorações, com evento na Praça Flávio Palmier Barreto, no dia 16 de novembro, das 17h às 22h. A programação contará com artistas de destaque da música brasileira e talentos locais, como Delacruz, Intimistas e DJ Cris Pantoja.



As festividades em celebração ao aniversário de Niterói continuarão nos dias 22 e 23 de novembro, na Praia de São Francisco, onde grandes nomes da música brasileira se apresentarão. No dia 22, o cantor Seu Jorge será a atração principal, com a cantora local Negamanda fazendo a abertura do evento. Já no dia 23, a cantora Pitty subirá ao palco como atração principal, com o artista niteroiense Gui Schwab representando a música niteroiense.



As comemorações do aniversário da cidade são promovidas pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), com a produção da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE). A entrada para todos os eventos é gratuita, e a expectativa é que o festival atraia um grande número de visitantes de toda a região. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura de Niterói vai colocar pontos de coletas para doação de alimentos não perecíveis nos locais dos eventos. Através do Niterói Solidária, os alimentos arrecadados serão doados para as famílias em vulnerabilidade social.