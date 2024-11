Niterói: show será homenagem aos 70 anos do mestre da guitarra funk brasileira, Paulinho Guitarra - Divulgação

Publicado 13/11/2024 16:56 | Atualizado 13/11/2024 17:02

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe no próximo sábado, 16 de novembro, às 19h, uma noite inesquecível de música e celebração com o show Superfly, em homenagem aos 70 anos do niteroiense, mestre da guitarra funk brasileira, Paulinho Guitarra.

Superfly oferece uma imersão completa na atmosfera vibrante dos anos 70, reverenciando o legado da música negra, tanto americana quanto brasileira, e sua vasta influência cultural.

O repertório, cuidadosamente selecionado, inclui interpretações de trilhas sonoras inesquecíveis do movimento Blaxploitation, clássicos dos lendários bailes da Black Rio, além de composições originais de Paulinho Guitarra, e de seus convidados: Hyldon, Edu Meirelles, Fábio Lessa e Luciano Leães. Participam desta festa as cantoras Negamanda e Beth Bruno.

O aniversariante estará acompanhado de uma banda base composta por talentosos músicos que compartilham, com ele, as mesmas influências: Josiel Konrad, Marcos Kinder, Marcelo Martins, Jessé Sadoc, Roberto Alemão, Gilberto Pereira, Ricardo Brazil e Juliano Cândido.

O show promete ser um evento imperdível para os fãs de soul, funk, jazz, blues e da música instrumental brasileira. O palco será dividido por músicos de diferentes gerações, com destaque para a representatividade negra, criando um encontro intergeracional e inter-racial que enaltece a diversidade musical e cultural do Brasil.

Paulinho Guitarra não apenas é um dos pais da guitarra funk brasileira – suas digitais estão eternizadas na obra de importantes nomes da música brasileira. Já gravou e se apresentou com nomes como Gerson King Combo, Cassiano, Marina Lima, Bebel Gilberto, Cazuza, Cláudio Zolli, Banda Black Rio, Ed Motta, Marcos Valle, Elza Soares. Com Tim Maia, viveu uma das etapas marcantes de sua carreira, quando gravou vários discos, como os cultuados álbuns da série Tim Maia Racional. É coautor de um dos grandes sucessos dessa fase, 'O Caminho do Bem', incluída na trilha sonora do premiado filme Cidade de Deus (2002), e na série 'The Hunter' (2020). Em 1991, gravou pelo selo Niterói Discos, um disco festejado pela crítica. Em 2017, lançou, no palco do no mesmo Theatro Municipal de Niterói Baile na Suméria, seu mais recente EP autoral.

SERVIÇO

Superfly, Paulinho Guitarra celebra os 70

Data: Sábado, 16 de novembro de 2024

Horários: 19h

Evento Gratuito (Retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo.)

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói