Bistrô MAC: espaço reuniu ilustres da cidade no evento Sabores do Kimchi - Reprodução

Bistrô MAC: espaço reuniu ilustres da cidade no evento Sabores do KimchiReprodução

Publicado 13/11/2024 18:15

Niterói - A aT Center, empresa pública sul-coreana ligada ao Ministério da Agricultura, dirigida por Yousun Jung, fez o evento "Sabores do Kimchi", em homenagem ao G-20, no Bistrô do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC, na última segunda.

O objetivo, além da celebração ao G-20, é difundir ainda mais a culinária coreana, tão em alta no mundo.

O Kimchi, criado no século XII, foi apresentado em várias formas, incluindo miojo, mandu (pasteis coreanos), e também misturado a pratos brasileiros, como o pão de queijo.

Durante o evento, a chef sul-coreana Yunjae Hwang convidou cinco pessoas para aprender a fazer o prato: a primeira-dama Christa Grael, a vice-prefeita eleita Isabel Swan e as influenciadoras Mari Bridi, Carol Balds e Kika Gama Lobo.

Depois, a aT Center organizou um mini-reality culinário com o influenciador Ângelo Morse e a professora-doutora da UFF Daniela Mazur, uma das maiores especialistas brasileiras em cultura coreana.

Os dois fizeram bolinhos de arroz com Kimchi e foram julgados pelo chef Vicente Maia e pelo jornalista José Carlos Tedesco, diretor de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio.

O Sabores do Kimchi, segundo a jornalista Ana Cláudia Guimarães, organizadora ao lado do engenheiro Hons Kong do evento, é mais um passo para reforçar o intercâmbio cultural entre a Coreia do Sul e Niterói.

Estiveram presentes grandes nomes presentes, como o jornalista Ancelmo Gois, o advogado Tecio Lins e Silva, o vice-prefeito Paulo Bagueira e a juíza Patricia Saad.