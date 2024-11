Niterói: Prefeito Axel Grael determina novo processo contra Enel - Alex Ramos

Publicado 13/11/2024 17:49

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, determinou que a Procuradoria Geral do Município entre com uma nova ação judicial contra a concessionária de energia Enel, cobrando uma solução imediata da concessionária Enel para normalizar o fornecimento de energia elétrica na cidade. Na ação, será exigido o cumprimento do plano de contingência previamente apresentado pela concessionária.

O prefeito Axel Grael cobrou da concessionária uma ação imediata para restabelecer o fornecimento de energia para toda a cidade:

“Estou exigindo da direção da Enel a regularização imediata do fornecimento de energia em toda a cidade e cobrando o cumprimento do plano de contingência apresentado pela própria concessionária. É inaceitável que essas falhas continuem acontecendo e prejudicando a rotina dos moradores e o funcionamento do comércio na cidade, além do impacto nos serviços essenciais para a população de Niterói. Não vamos descansar enquanto a operação não for normalizada em todo município”.

Os constantes apagões têm gerado impactos significativos nos serviços municipais. Os dois Restaurantes Populares (Centro e Fonseca) permanecem sem energia e, por isso, não funcionarão hoje.

Na educação, 32 escolas municipais estão sem energia, afetando cerca de 10 mil alunos. As unidades de ensino integral não terão aulas, enquanto as demais suspenderam as atividades do turno da manhã. A situação será reavaliada ao longo do dia para o turno da tarde.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, na área da saúde, os efeitos são igualmente graves:

• Unidades afetadas: A Unidade Básica de Saúde Engenhoca e a Policlínica do Barreto suspenderam os atendimentos, limitando-se ao acolhimento e à reorganização de agendas.

• Hospital Orêncio de Freitas: Sem luz desde a madrugada, suspendeu cirurgias e internações.

• Hospital Getúlio Vargas Filho (Getulinho), no Fonseca opera com geradores.

• Unidades do Programa Médico de Família: Baldeador, Maruí, Leopoldina, Marítimos, Holofote, Boa Vista, Coronel Leôncio, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Ilha da Conceição e Vital Brazil seguem sem energia, mas permanecem abertas para orientações e reagendamento de consultas. As vacinas estão sendo remanejadas para unidades com eletricidade.

• Rede de Saúde Psicossocial (RAPS): O Caps Herbert de Souza, o Caps AD III e as sedes de residência terapêutica continuam atendendo, mesmo sem energia.

Na mobilidade urbana, a Nittrans informa que semáforos em diferentes regiões, especialmente na Zona Sul e Região Oceânica, estão com funcionamento intermitente. 150 agentes e técnicos estão nas ruas para garantir a segurança no trânsito.

O atendimento na Secretaria de Defesa do Consumidor e no Procon de Niterói foi suspenso pela falta de energia. O Terminal Rodoviário João Goulart segue sem energia, operando com gerador.