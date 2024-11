Leall: rapper se apresenta gratuitamente na cidade - YKMF

Niterói - No mês da consciência negra, a Fundação de Arte de Niterói celebra as lutas do povo negro niteroiense com apresentações artísticas, oficinas e encontros considerando a democratização de acesso às manifestações culturais. Os eventos, que acontecem entre os dias 15 e 30 de novembro, são gratuitos, descentralizados e com participação confirmada de diversos artistas locais.



Celebrando os dez anos do Estatuto Municipal da Igualdade Racial de Niterói, teremos, na sexta-feira, 15, um evento em praça pública para o Dia Municipal do Hip Hop (instituído em 12 de novembro); e um sábado, dia 16, de muito samba, jongo e carimbó.



Na segunda-feira, 18, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe a escritora e filósofa Helena Theodoro para um bate-papo sobre sua trajetória. Na noite de terça-feira, 19, acontece a ocupação do palco da Sala Nelson por artistas pretos. O percurso a partir do Circuito de Memórias Negras de Niterói terá acompanhamento acadêmico da professora Simone Ferreira nos dias 18 e 19, segunda e terça-feira.



Nos dias 24 e 30, a programação agendou uma tarde de muitas atividades culturais nas quadras das comunidades da Grota e Morro do Estado. No fim das formações e apresentações, rodas de samba e de pagode celebram o construto afrodescendente em nosso território. Estão previstas oficinas de enredo e de técnicas de desenho, contações de história e rodas de conversa sobre a cartografia negra das cidades.



PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira, 15 de novembro



Local: Praça Adelino Magalhães, São Domingos

Das 16h às 22h

Estação Hip Hop

Música: Kamilla CDD, Biab, Joca, Leall, Banda do Jeff, Wolf Crew e DJ Drei

Grafite: Cibelle Arcanjo e Aila Ailita

Poesia: Joana, Rafael Inácio e Gênesis



Sábado, 16 de novembro



Local: Praça Adelino Magalhães, São Domingos

Das 14h às 20h

Ritmos Nossos: Jongo, Carimbó e Samba

Apresentações: Jongo da Amendoeira, Égua Mana Carimbó e Samba do Mingo

Oficinas: de Hip Hop, com Vitor; Samba, com Gabriele; de Atabaques, com Mestre Cidel Trindade; e de Poesia Afrocentrada, com Sol de Paula



Segunda-feira, 18 de novembro



Sala Nelson Pereira dos Santos, das 19h às 21h

Das 10h às 12h, com saída da Praça Arariboia

Percurso: Circuito de Memórias Negras de Niterói - A pesquisadora Simone Ferreira oferece uma oficina de percurso, propondo expressões artísticas a partir de vivências com a história local registrada no Circuito de Memórias Negras da cidade.

A Força das Mulheres - Uma noite para celebrar a força das mulheres pretas - As palavras potentes de Helena Theodoro encontram as vozes potentes de Nilze Benedicto e Ana Rosa



Terça-feira, 19 de novembro



Sala Nelson Pereira dos Santos

Das 10h às 12h

Com saída da Praça Arariboia

Percurso: Circuito de Memórias Negras de Niterói



Das 19h às 21h

Nosso Palco - Uma noite de ocupação preta - Apresentações: Companhia de Ballet da Cidade de Niterói; Roda de Hip Hop, com Luan; CK; Afoxé; Débora Moreno; Thiago Tomé; e Mais que Ventania (cena teatral)



Domingo, 24 de novembro



Grota do Surucucu

Das 14h às 19h

Niterói Preta

Apresentações:

14h - Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

15h - Trio Pizzicato

15h30 - Contação de Histórias - Michelle Bittencourt

15h30 - Oficina de Desenho - Denis Mello

16h - Carimbó



Sábado, 30 de novembro



Morro do Estado

Das 14h às 19h

Niterói Preta

Apresentações:

14h - As multiartistas Ana Rosa e Mônica Bezerra contam histórias de Niterói e de indígenas a partir da figura de Arariboia

15h - Oficina de Desenho / Oficina de Enredo

16h - Mesa Cartografias Pretas, com Simone Ferreira, Raissa Albano e Cosme Felipsen (encerramento)