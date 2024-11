Pinheiro Junior: jornalista será celebrado no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense - Divulgação

Publicado 15/11/2024 11:30

Niterói - O jornalista Pinheiro Junior, que completa 90 anos, neste sábado, fala sobre sua história profissional neste próprio sábado, dia 16/11, no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.



Um dos mais respeitados e destacado jornalista do País, ex-editor do jornal Última Hora e da TV Globo, Pinheiro Junior trabalhou também no Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Globo, O Fluminense.



Imortal da Academia Fluminense de Letras, Pinheiro Junior se destaca também como escritor com cerca de 10 livros publicados, entre eles "A Última Hora". Seu livro mais recente é " A febre de notícias ao entardecer".



Por onde passou deixou a marca do seu profissionalismo e a grandeza de um mestre de Jornalismo. É também diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.