Cobra: animal foi resgatado pela Guarda Ambiental no CafubáReprodução

Publicado 16/11/2024 19:25

Niterói – Agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal atenderam um chamado inusitado neste sábado (16). Uma moradora do bairro Cafubá, na Região Oceânica, acionou o número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) ao encontrar uma cobra em seu quintal. Porém, ao invés de medo, a situação despertou preocupação na moradora: a serpente estava com o corpo repleto de espinhos de ouriço-cacheiro.

Os agentes removeram 15 espinhos do corpo e cinco da boca da cobra, que possivelmente tentou predar o ouriço. O caso, como diz o ditado, exemplifica bem que “o feitiço virou contra o feiticeiro”. Após a remoção dos espinhos e avaliação do animal, ele foi reintegrado ao seu habitat natural em uma área de proteção ambiental de Piratininga, sob supervisão da equipe.

A Guarda Ambiental reforça que em casos de encontro com animais silvestres, a população deve entrar em contato pelo número 153. Este procedimento garante um resgate seguro tanto para o solicitante quanto para o animal. Espécies não venenosas, como a cobra resgatada, são reintegradas ao meio ambiente. Já as venenosas são encaminhadas ao Instituto Vital Brazil, onde recebem o cuidado necessário.

O trabalho dos agentes reforça a importância de uma convivência responsável com a fauna local e o papel de cada cidadão em preservar a biodiversidade.