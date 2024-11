Cidade de Niterói: criação de empresas aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2023 - Alex Ramos

Cidade de Niterói: criação de empresas aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2023Alex Ramos

Publicado 16/11/2024 13:06

Niterói – A cidade de Niterói registrou, no terceiro trimestre deste ano, um recorde na abertura de empresas, de acordo com o Boletim de Movimento Econômico da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). Em julho, agosto e setembro, foram abertas 1619 novas empresas. Foi o melhor trimestre desde maio de 2021, quando o Boletim de Movimento Econômico começou a ser publicado. Somente em setembro, houve a abertura de 607 novas empresas. O resultado mostra Niterói como um polo atrativo para negócios.



O boletim revela que a criação de empresas no terceiro trimestre aumentou 11% em relação ao mesmo período de 2023 e 25% na comparação com 2022. Os setores de serviços de escritório, apoio administrativo e saúde representaram 33% do total de empresas abertas no trimestre. O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta que o Boletim de Movimento Econômico demonstra que a cidade está no caminho certo.“Niterói mostra que é hoje uma cidade atraente para investimentos das mais variadas naturezas. A Prefeitura trabalha para criar condições favoráveis para a geração de emprego e renda. Os números comprovam que estamos no caminho certo e vamos continuar avançando”, disse Grael.A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, destaca que o resultado mostra a força da economia de Niterói."A abertura de empresas no terceiro trimestre de 2024 reflete o dinamismo econômico de Niterói. O aumento recorde de mais de 600 novas empresas somente em setembro evidencia a atratividade de Niterói como polo de negócios na região e, consequentemente, fortalece a nossa arrecadação", afirmou.Arrecadação de ISS – O Boletim de Movimento Econômico revelou ainda um bom desempenho na arrecadação de ISS no terceiro trimestre do ano. O total arrecadado foi de R$ 100,3 milhões, uma média mensal de R$ 33,4 milhões. O setor de “Atendimento à Saúde Humana” liderou as contribuições, com R$ 22 milhões, seguido pelos setores naval e de óleo e gás, que foram impulsionados por investimentos estratégicos, como a dragagem do Canal de São Lourenço. Este resultado posiciona o terceiro trimestre de 2024 como o segundo maior em arrecadação na série histórica, reforçando a atratividade e a vitalidade econômica do município.A emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) em Niterói registrou uma média diária de 26,9 mil no terceiro trimestre de 2024, acima da média de 26,1 mil do mesmo período de 2023. O total de NFS-e emitidas cresceu 3,2% em relação ao ano anterior e 11,2% em comparação a 2022, consolidando o setor de serviços como um dos mais dinâmicos. Os bairros do Centro e de Icaraí foram os principais emissores de NFS-e.O mercado de trabalho também apresentou indicadores positivos, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No terceiro trimestre de 2024, as admissões superaram as demissões em 10%, com destaque para os setores de construção, que registrou um aumento de 32% nas contratações, e de educação, com crescimento de 18%. Esses dados evidenciam o ambiente econômico favorável para a geração de empregos na cidade.O Boletim de Movimento Econômico é coordenado pelo Departamento de Estudos Fiscais e download da 15ª edição está disponível em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/repositorio-institucional/boletins/