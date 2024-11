Niterói: Pacto Niterói Contra Violência foi abordado em Seminário - Luciana Carneiro

Niterói: Pacto Niterói Contra Violência foi abordado em SeminárioLuciana Carneiro

Publicado 16/11/2024 13:12

Niterói – Cerca de 120 pessoas participaram do Seminário Científico de Segurança Pública realizado pela Prefeitura, por intermédio do Pacto Niterói Contra a Violência. O encontro aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos e fomentou o debate sobre o tema com a participação da sociedade civil, comunidade acadêmica e integrantes do governo ligados aos projetos.



Durante o evento, foram apresentados os resultados do Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV), programa que completou seis anos em 2024 e contribuiu para a redução de até 80% dos índices de criminalidade na cidade, incluindo a letalidade violenta. O seminário foi aberto com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, da irmã Irenita Medeiros, presidente da Sagrada Família, e do reitor da Universidade Anhanguera, Charles Souto.



Criado pela Prefeitura em 2018, o PNCV atua em 18 projetos organizados em quatro eixos principais: prevenção, policiamento e justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada.



“Nosso objetivo foi promover um diálogo entre a sociedade civil e gestores públicos, com comunidade acadêmica e além de avaliar , através do Observatório de Segurança Pública , os projetos implementados pelo Pacto Niterói Contra a Violência nos últimos seis anos, contribuir para o aprimoramento das políticas públicas no futuro. Implantamos políticas públicas de prevenção à violência, de inclusão social e de promoção da cidadania”, explica a Coordenadora geral executiva do Pacto, Maria das Graças Silva Raphael.



Também foram apresentadas as devolutivas do Pacto, que surgiu a partir de uma consulta à sociedade no âmbito do projeto "Niterói que Queremos", com o apoio da organização Comunitas e a consultoria técnica do Instituto Cidade Segura e do Instituto Argumento.



“O Pacto tem uma concepção diferenciada . Tratamos segurança pública diretamente com os problemas vividos pela sociedade e não simplesmente com ações policiais. Implementamos um conjunto de ações intersetoriais de proteção social de modo a reduzir as desigualdades socioeconômicas-culturais em comunidade com a participação de jovens e familiares, dando oportunidades e estimulando a cultura da paz“ explicou o secretário de ordem pública , Paulo Henrique de Moraes.

Os painéis abordaram temas como Gestão Municipal de Segurança, Redução de Homicídios, Violência na Família, Infância e Adolescência, o Uso de Tecnologia na Segurança Pública e Avaliação dos Projetos no âmbito do Pacto .



O Pacto Niterói Contra a Violência integra de forma interdisciplinar ações de reforço ao policiamento, investimentos em tecnologia e uma série de projetos, como: Disque Denuncia, Premiação por entrega de armas, Premiação por apreensão de armas, Cercamento Eletrônico, Fortalecimento da Guarda Municipal; Escola da Família, Escola da Paz, Poupança Escola, Rede Mais Proteção, Espaço Nova Geração, Território da Juventude, EcoSocial, Banco de Oportunidades, Rede Mediar e Escritório Social - Rede Acolher e Convivências para a Cultura da Paz.