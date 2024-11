Ilha da Boa Viagem: um dos mais belos passeios da cidade de Niterói - Divulgação

Publicado 17/11/2024 10:26

Niterói - A cidade de Niterói, única cidade fundada por um índio, o Araribóia, completa 451 anos no próximo dia 22 e, a cada dia mais, se mostra ao Brasil e ao mundo, com sua história, riquezas naturais, arquitetônicas, rica gastronomia e uma cultura efervescente. Para as comemorações, além dos shows gratuitos de renomados artistas da música popular brasileira já anunciados, a cidade oferece excelentes opções de passeios turísticos para visitantes e turistas.



Para o Presidente da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), André Bento, Niterói além de ser um destino turístico de destaque no Brasil e no mundo oferece atrativos turísticos para todos visitantes e turistas.



“Niterói é uma cidade acolhedora, com seus parques, praias oceânicas, equipamentos modernos como o MAC e históricos com seu complexo de Fortes e a Fortaleza de Santa Cruz, cada vez mais sustentável com mais de 50% de área preservada, atende a diversidade dos turistas e visitantes, além dos seus movimentados polos gastronômicos e a recuperação de dois destacados patrimônios, a Ilha da Boa Viagem e o Mercado Municipal. Sem dúvida, é um destino turístico com a diversidade de atrações e segurança”, destaca Bento.



Além dos shows programados e outras atrações nas comemorações dos 451 anos, a Neltur, sugere um roteiro muito especial:



Um grande passeio é conhecer o Caminho Niemeyer, um riquíssimo conjunto arquitetônico - projetado pelo ícone da arquitetura brasileira e mundial Oscar Niemeyer -, que começa na área central da cidade, passando pelos bucólicos bairros de São Domingos e também Boa Viagem (onde está localizado o símbolo da cidade, o Museu de Arte Contemporânea – MAC), e terminando em Charitas.



Quem escolher a Região Oceânica (RO) pode escolher passar um dia ensolarado numa de suas praias, Itaipu, Camboinhas, Piratininga e Sossego, esta detentora do selo Bandeira Azul, o que confere a mesma ser um local muito bem preservado e preparado com boas práticas do turismo sustentável. Aliás, a prática do turismo sustentável e do Ecoturismo em Niterói, a fazem ser uma cidade notável. Na RO localiza-se o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis – POP Orla Piratininga-, onde fica o Centro Ecocultural, espaço concebido para educar e conscientizar o público, especialmente crianças e jovens, utilizando recursos tecnológicos e exposições interativas, reunindo um ecossistema todo planejado para a recuperação da lagoa de mesmo nome do bairro.



E não para por aí, Niterói possui 44 trilhas de diferentes níveis, todas sinalizadas seguindo os padrões mundiais, excelente opção para os trilheiros, podendo apreciar trilhas que saem do Parque da Cidade (Morro da Viração em São Francisco), como a Tupinambás que termina em Piratininga ou a do Morro das Andorinhas, em Itaipu por exemplo.



Para aqueles que apreciam a história e muita riqueza arquitetônica, podem-se fazer visitações monitoradas, gratuitamente, na Praça Popular do Caminho Niemeyer, Teatro Municipal de Niterói, Horto do Fonseca, Ilha da Boa Viagem ou no Mercado Municipal.



