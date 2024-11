Igor Sudano: cantor e influencer de Niterói lança nova música dia 22 - Reprodução

Igor Sudano: cantor e influencer de Niterói lança nova música dia 22Reprodução

Publicado 18/11/2024 08:38 | Atualizado 18/11/2024 08:42

Niterói - Igor Sudano, mais conhecido como Sudano, é cantor, compositor, e reconhecido bodypiercing e influencer brasileiro. Natural de Niterói (RJ), aos 31 anos já tem muita história de luta. Artista e não-binarie, ele compôs seu novo single, Estatística, com a baixista de sua banda – Carol Velasco – e a música denuncia a realidade de uma pessoa trans no Brasil, que se mantém como o país que mais mata pessoas trans no mundo nos últimos anos.

Desde os dez anos de idade Sudano é artista. Teve bandas, participou de diversos shows e festivais, em várias cidades, mas um trauma promoveu um hiato na sua carreira. Após o convite do selo Astronauta Discos, Sudano assumiu de volta sua persona artística e começou a lançar seus singles – começando em 2021, com “Tudo Que Não Somos”, faixa que promoveu seu ingresso profissional na indústria fonográfica brasileira, desejo que o artista cultivava há tempos.

O lançamento do seu nono single acontece em 22 de novembro em todas as lojas digitais e no canal de Youtube (@eusudano). Um lançamento do selo Astronauta, com edição musical da Warner Chappell e distribuição da Nikita.

Depois de Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, Meu Caminho Não Acaba Aqui, Tudo Que Passou, Na Estrada, Outro Lugar e também as faixas Padrão Que Não é Seu, Simulação, agora Sudano tira da manga uma música que defende a comunidade trans. Estatística (Sudano/Carol Velasco) foi produzida por Breno Dowsley no Shikaba Studio.

“Minha nova música relata o último dia na vida de uma menina trans de 15 anos. Uma menina que tinha aceitação da família, se permitia ser quem era, mas não estava livre do preconceito vindo do mundo real. Conta a realidade do Brasil que vivemos que, ao mesmo tempo que se mantém no topo dos rankings como o pais que mais consome porno trans, também é o país que mais mata pessoas trans todos os anos. Por puro ódio movido por ignorância, a menina é perseguida no caminho para a escola e tem um fim trágico que assistimos tantas tendo nos jornais, diariamente. Essa música é um alerta, um pedido de socorro, uma súplica por humanidade. Deixem as pessoas trans em paz”, desabafa Sudano, coberto de razão.



SOBRE O SELO ASTRONAUTA



O selo Astronauta Discos está na sua órbita! É um label com 4 ases: artístico + afetivo + autoral + artesanal, para quem gosta do melhor produzido em nossa cena pop/rock, o som eletrônico conceitual ou ainda a MPB vanguardista de nosso elenco e catálogo.

Criado e desenvolvido desde 1999 pelo produtor, escritor e jornalista Leonardo Rivera quando deixou o Departamento Artístico da PolyGram/Universal Music, o selo Astronauta é uma forma de Rivera imprimir sua digital nos lançamentos – sempre em parceria com os artistas e empresas estratégicas (Universal Music, Warner Chappell, Sony Music, UBC, Tratore, Nikita, etc).

Em outubro de 2024 comemora 25 anos de existência apontando para o futuro e celebrando as atividades ininterruptas, em mais de duas décadas, sempre se preocupando com resgates e com a revelação e profissionalização de novos artistas. Lança álbuns e artistas que não recebem a devida atenção no departamento artístico das grandes gravadoras; acredita no equilíbrio entre a música e o mercado; e respeita expressões artísticas legítimas. Por tudo isso é a casa para o artista no início de sua trajetória e um foco de resistência para o talento do futuro.

Já lançamos os dois primeiros discos dos Autoramas ('Stress, Depressão & Síndrome do Pânico' e 'Vida Real'), a estreia do trio Galaxy, de Beto Lee, e álbuns de Luís Capucho, Mathilda Kovak, Saara Saara, Maniva, Zeroballa, Vitrolas, Mr Sombra (com participação de Cássia Eller), Mestre Kuca, Coyote Valvulado, Prosaico, Mykonos Flame, André Barroso & Banda. Ainda lançamos O Divã Intergaláctico (com participação especial de Júpiter Maçã), Darma, Mykonos Flame, Ju Martins, Senhor Kalota, Versus, Lanzé, GRV, Los Bife; singles de Chico Chico, Cris Braun e Zé Ibarra; faixas e álbuns de Paul Rock & Zé Ramalho, Pedra Relógio, Marcela de Sá, Satoru, Muddora, Maverick Benedicto e tantos outros que passaram e ainda vão passar pela nossa curadoria. Visite o site oficial e saiba mais em www.astronautadiscos.com.br

Ficha Técnica para o eSingle



Artista: Sudano

Faixa: Estatística

Gênero: Emocore/Pop Punk

Autor: Igor Sudano

Editora: Astronauta/WarnerChappell

Associação: Abramus

Diretor A&R: Leonardo Rivera (Astronauta Discos)

Produzido por: Breno Dowsley

Produção executiva: Leonardo Rivera e Igor Sudano

Gravado, mixado e masterizado por Breno Dowsley, em Outubro de 2024, no Shikaba Studio (Niterói - RJ)



Vocal: Igor Sudano

Guitarra: Breno Dowsley

Baixo: Carol Velasco

Bateria: Breno Dowsley



Instagram: @eusudano, @opiercingquedeucerto

Twitter (X): @eusudano

Kwaii: @eusudano, @opiercingquedeucerto

Tiktok: @eusudano, @opiercingquedeucerto