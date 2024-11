Guilherme Arantes: ídolo da MPB tocou diversos sucessos para a plateia do Festival Marazul - Reprodução

Guilherme Arantes: ídolo da MPB tocou diversos sucessos para a plateia do Festival MarazulReprodução

Publicado 17/11/2024 23:18

Niterói - Depois de alguns anos sem se apresentar em Niterói o cantor, compositor e tecladista Guilherme Arantes emocionou a plateia presente em Piratininga na noite do último domingo (17), quando entoou diversos de seus grandes sucessos - como os hits Um Dia Um Adeus, Planeta Água, Amanhã, Meu Mundo e Nada Mais, além de Cheia de Charme, entre outras. Todos cantavam juntos, num coro somente possível de ser cantado por fãs que acompanham suas décadas de carreira e músicas em trilhas sonoras de novelas.

Guilherme, muito simpático, contou com exclusividade à reportagem de O DIA que ficou feliz com o convite feito pelo amigo de longa data, Marcos Sabino, idealizador e curador do Festival Marazul - que já está em sua terceira edição e entrou para o calendário de atrações culturais da cidade de Niterói.

"Uma alegria reencontrar o Marquinhos, ele faz parte da minha vida e carreira. Somos companheiros de longa data. Sabino participou do coro das gravações das minhas músicas Planeta Agua e Deixa Chover. Na época ele estava lançando sua música Reluz. Acompanho a trajetória dele e sua luta pela música, fiquei feliz e achei muito carinhoso da parte dele", contou Guilherme Arantes.

Na sua banda, uma atração à parte: o guitarrista Luís Sérgio Carlini, dono do solo de guitarra mais famoso do Brasil, impresso eternamente na memória dos admiradores da música brasileira: o solo de guitarra da música Ovelha Negra, sucesso inquestionável de Rita Lee & Tutti Frutti.

Guilherme confidenciou que compôs a canção Êxtase em suas vindas aos bairros de Camboinhas e Itaipu, quando sua ex-esposa estava grávida de sua primeira filha. Após encantar a todos com seu show, recebeu os fãs e ganhou um presente do artista plástico e também músico, de Niterói, Alex Frechette - que fez uma gravura de Guilherme para presenteá-lo.