Pitty: roqueira fará show pelo aniversário de Niterói, de graça, na Praia de São FranciscoDivulgação

Publicado 18/11/2024 10:19

Niterói - A cidade sorriso, Niterói, comemora 451 anos unindo arte e melhorias pela cidade.

No mês do aniversário, a programação é variada e vai agradar a todas as idades. As festividades incluem apresentações de grandes nomes como Pitty, Seu Jorge, Delacruz e outros, além de feiras gastronômicas, mostras de artesanato, área kids e uma série de atividades voltadas para toda a família.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta que o objetivo da programação artística e cultural é proporcionar uma experiência completa para niteroienses e visitantes.



"Preparamos uma comemoração que valoriza tanto a história da cidade, quanto o seu futuro, com a entrega de obras relevantes e uma programação de eventos que dialogam com todas as idades e perfis de público. Este é um momento de celebração e integração", afirma Axel Grael.



As comemorações começam no dia 22 de novembro, data do aniversário da cidade, com um show do cantor Seu Jorge, que será a atração principal, e da cantora local Negamanda fazendo a abertura do evento, a partir das 18h, na Praia de São Francisco.



No dia 23, a cantora Pitty subirá ao palco como atração principal, com o artista niteroiense Gui Schwab e a Banda Faixa Etária representando a música niteroiense. As apresentações acontecem na Praia de São Francisco a partir das 17h.



A Zona Norte será palco das celebrações no dia 24 de novembro, com evento na Praça Flávio Palmier, no Barreto, das 17h às 22h. A programação contará com artistas de destaque da música brasileira e talentos locais como Delacruz, Intimistas, João Gabriel e DJ Cris Pantoja.