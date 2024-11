Liga do Natal: megaevento no MAC é gratuito e traz atrações interativas, além de show de luzes criado por equipe de Alok - Juliana Chalita

Liga do Natal: megaevento no MAC é gratuito e traz atrações interativas, além de show de luzes criado por equipe de Alok Juliana Chalita

Publicado 19/11/2024 08:43

Niterói - “Sua energia acende a magia do Natal” é a campanha que convida o público a participar desta caravana que começa em Niterói e passará por Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Petrópolis, com programação gratuita e inclusiva. O evento de abertura acontece dia 24 de novembro, das 16h às 21h, no Museu de Arte Contemporânea - MAC, em Niterói.



Em sua 9ª edição, a Liga do Natal convoca o público de Niterói para participar da programação da caravana que celebra a generosidade e a diversidade, com atrações para toda a família. Esta edição conta com muitas novidades, a programação agora fica três dias em cada município e inclui desfile de Natal, brincadeiras tradicionais, cinema, atrações culturais e o espetáculo original da Liga do Natal. O caminhão palco, agora dá lugar a uma estrutura de palco com 12 metros, cenário em LED e um show de luzes e efeitos especiais assinado por Rodrigo Rocca, da equipe do DJ Alok.



"Trazer novidades é um desafio que encaramos com muito carinho e criatividade, e acreditamos, sim, que o Natal tem esse potencial único de sempre se renovar. O espírito natalino é, por natureza, um movimento de renovação e conexão com o outro, então as inovações vêm ao encontro dessa essência. Nos esforçamos para criar experiências artísticas inéditas, como o show de luzes deste ano e o desfile interativo, para que cada pessoa sinta o encanto dessa celebração. O Natal é muito mais do que uma data festiva; é um chamado para olharmos para o próximo, para a nossa comunidade e para o mundo de uma forma mais solidária e empática. Acredito que enquanto houver o desejo de compartilhar e de iluminar a vida do outro, o espírito do Natal continuará sempre presente e revigorado", diz a diretora geral da Liga do Natal, Priscylla Mesquita.



Entre as novas atividades na programação está o desfile da Liga do Natal, que abrirá o evento nas cidades, circulando por pontos estratégicos em cada região contemplando as áreas centrais e periféricas de cada município. No desfile, a bordo do Trenzinho de Natal, os personagens da Liga e a sua turma irão interagir e divertir a população, além de convidar a todos para o evento do final de semana. Em paralelo, a caravana também levará o filme longa-metragem para mais cinemas públicos do Estado.



Durante o evento será distribuído o Gibi da Liga do Natal, disponível também na versão digital. Nas redes sociais, o público poderá interagir e acompanhar os conteúdos e assistir ao filme da Liga do Natal, no Youtube. Toda a trilha sonora do evento estará disponível em três canais de streaming de música. Toda estratégia é construída a partir de um pensamento multiplataforma e transmídia, que conversa com o público em diversos canais e é permeada por muito entretenimento, acessível em libras e audiodescrição, e com conteúdo artístico de qualidade e de forte teor educativo.



Espetáculo Teatral



O espetáculo 'Liga do Natal', promete reacender a magia natalina. Com uma narrativa leve, divertida e interativa, contempla o público de todas as idades e tem como protagonista uma Mamãe Noel negra que representa toda a força da mulher brasileira: trabalhadora, ativa e empoderada, que junto do Papai Noel e dos amados símbolos natalinos: Estrela, Árvore, Boneco de Neve e Duende fazem do Natal um momento de celebração da vida e das relações. O elenco é composto por grandes nomes como Beto Vandesteen, Nady, Marcos Camelo, Luiz Borges, Julia Schaeffer e Sara Chaves.



Em uma narrativa renovada e atual, a Liga do Natal apresenta temas cotidianos e pauta questões como solidariedade, respeito à diversidade e inclusão. "Toda concepção do projeto parte da perspectiva de que no Natal estamos mais propícios a ter um olhar mais cuidadoso para si, para o outro e para o mundo. Neste sentido, toda narrativa é construída de modo a inspirar bons pensamentos, atitudes e valores que possam fortalecer os vínculos sociais", ressalta Flávia Muluc, diretora artística e pedagógica do projeto.



Show de luzes



O evento apresenta ainda um show de luzes e efeitos especiais inédito com assinatura do lighting designer Rodrigo Rocca, responsável por shows de artistas consagrados como DJ Alok, Ludmilla, Pedro Sampaio, entre outros. Rocca é aclamado por seu domínio na criação de shows que combinam música e efeitos especiais.

“O espetáculo tem cerca de uma hora e um grand finale digno de um grande show. O público pode esperar um evento incrível com muitos efeitos, muita cor e muito movimento”, afirma Rocca.



A Liga do Natal é uma realização da Universus em parceria com o Instituto Ecocult e conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O projeto já conta com 9 edições, 35 cidades, 150 mil participantes, 300 artistas locais contemplados, 660k de visualizações do filme, 25 mil km rodados e mais de 61 milhões de pessoas impactadas no ambiente digital.

SERVIÇO



Evento: Estreia da Liga do Natal no MAC

Data: 24/11, domingo

Local: MAC - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Endereço: Pátio do MAC - Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem

Horário: 16h às 21h



16h às 19h - Brincadeiras no pátio: uma tarde recheada de atividades envolventes e interativas, ministradas por um time de arte educadores, contemplando brincadeiras tradicionais, oficinas de arte e contação de histórias.



19h às 19h20 - Apresentação da Liga do Natal 2024



19h20 às 20h - Apresentações culturais de artistas e grupos locais



20h às 21h - Espetáculo "Liga do Natal" com show de luzes. Roteiro e trilha sonora originais



Programação acessível em libras e audiodescrição

Aberto ao público, gratuito, com ingressos limitados