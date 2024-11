Niterói: obras mudam o trânsito no Centro de Niterói - Bruno Eduardo Alves

Niterói: obras mudam o trânsito no Centro de NiteróiBruno Eduardo Alves

Publicado 19/11/2024 15:48

Niterói – Começa nesta quinta-feira (21) a segunda etapa das alterações no trânsito no Centro de Niterói em razão das obras de expansão do Terminal Sul. A Prefeitura de Niterói está investindo quase R$ 90 milhões para transformar toda a Avenida Visconde do Rio Branco e a orla da região. O Terminal Sul estará totalmente fechado para a saída dos ônibus com destino à Rua da Conceição ou para retorno ao Terminal João Goulart. Os ônibus seguirão pela Avenida Visconde do Rio Branco, depois pela Rua General Osório, retornando à Avenida Visconde do Rio Branco para acessar a Rua da Conceição.



Os ônibus que vêm da Avenida Badger da Silveira deverão seguir diretamente pela Avenida Visconde do Rio Branco para acessar o Terminal João Goulart. O ponto de ônibus atual no Terminal Sul, sentido Rua da Conceição, será temporariamente transferido para o outro lado do Terminal Sul (sentido Gragoatá). Essa mudança vale para as linhas 32 (Cachoeira-Centro); 33 (Jurujuba-Centro); 35 (Baldeador-Centro); 36 (Sapê-Centro); 37 (Largo da Batalha-Centro); 38A (Itaipú-Centro); 39A (Piratininga-Centro); 40 (Maceió-Centro); 46 (Várzea das Moças-Centro); 47 (Vital Brazil – Centro); 47A (Vital Brazil – Centro – Circular); e 47B (Circular via MAC); 53 (Santa Rosa-Centro); 57 (Santa Rosa-Centro, via Fagundes Varela); OC1 (Piratininga-Centro); OC2 (Itaipu-Centro); OC3 (Engenho do Mato-Centro); e OC3A (Itaipu-Centro, via Engenho do Mato).



Reurbanização

As alterações no trânsito fazem parte da obra de reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco que incluem a expansão do Terminal Sul. Antes dos aterros realizados no local, principalmente na década de 1970, o mar chegava até a avenida. A antiga orla se deteriorou e a Baía de Guanabara ficou mais distante. Agora, por iniciativa da Prefeitura, a orla está sendo revitalizada e ganhando novas funcionalidades.



No trecho norte da avenida, o projeto incluiu o entorno do Mercado São Pedro, a implantação de baias e novos pontos de ônibus no canteiro central, implantação de ciclovia, paisagismo e arborização. Na Praça Arariboia, houve a desobstrução e a ampliação do espaço para as laterais norte e sul da Estação das Barcas, com tratamento paisagístico e espaços de contemplação para a Baía de Guanabara.



As obras também requalificaram as vias do entorno da área da Concha Acústica, o acesso de entrada do Campus Gragoatá da UFF e a Rua Coronel Tamarindo. As intervenções chegaram à praça em frente ao Castelinho e à outra em frente ao Clube Gragoatá.



Ampliação do bicicletário

A Prefeitura vai iniciar em breve a obra de ampliação do Bicicletário Araribóia. O número de vagas para bicicletas no local passará de 446 para 960. O equipamento também ganhará dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na obra é de R$ 1,1 milhão. O equipamento é gerido pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta e conta atualmente com 18 mil usuários cadastrados.