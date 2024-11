Violência Contra a Mulher: prefeitura estimula o combate com campanha - Reprodução

Violência Contra a Mulher: prefeitura estimula o combate com campanhaReprodução

Publicado 20/11/2024 06:18

Niterói – A Prefeitura inicia, nesta quarta-feira (20), a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher. A iniciativa integra o calendário internacional de combate à violência de gênero, com um diferencial brasileiro: a inclusão do Dia da Consciência Negra, destacando a interseccionalidade entre raça e gênero. As atividades seguem até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.



A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher e tem como objetivo mobilizar a sociedade civil e o poder público para enfrentar as diversas formas de violência contra mulheres e meninas, como agressões físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais, todos tipos de violência de gênero. As ações também buscam fortalecer a criação e implementação de políticas públicas que garantam a proteção e os direitos das mulheres.



A programação em Niterói inclui palestras, rodas de conversa, exposições, eventos culturais e oficinas educativas. A organização ocorre em parceria com coletivos femininos, movimentos sociais e instituições públicas e privadas. A proposta é criar espaços de diálogo e conscientização, ampliando o alcance da campanha para mulheres de diferentes contextos e realidades.



A secretária municipal da Mulher, Thamyris Elpídio, destacou a importância da campanha como um momento de união e reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.



“Os 21 Dias de Ativismo são mais do que uma campanha; são um chamado para que a sociedade assuma sua responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher. Em Niterói, trabalhamos para garantir que cada mulher tenha acesso à informação, apoio e proteção necessários para viver com dignidade e segurança. Essa é uma luta que exige o compromisso de todos nós”, afirmou Thamyris.



A secretária reforça que a participação da sociedade é fundamental para fortalecer as ações de prevenção e acolhimento.



Programação completa:



Evento: Cura através da Dança - Apresentação solo de dança cigana

Data: 20/11

Hora: 10h

Local: Auditório do Caminho Niemeyer

Evento: Culinária de axé -Mulheres de axé

Data: 20/11

Hora:10h

Local: Horto Fonseca



Evento: Roda de conversa no dia de comemoração da Consciência Negra

Data: 21/11/2024

Hora:14h

Local: Centro de convivência e cultura D Ivone Lara - r. Carlos Maximiano, 61



Evento: Café, Mulheres e Networking / Tema: Comemoração do mês do empreendedorismo: Oportunidades para empreender em 2025

Responsável: Centro de Convivência e cultura D Ivone Lara

Evento: Café com a vizinhança

Data: 29/11/2024

Hora: 09h

Local: Centro de Convivência e Cultura D Ivone Lara - Rua Carlos Maximiano, 61 - São Lourenço



Evento: Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT - CLIN 2024)

Data: 29/11

Hora: 13h

Local: Rua Indígena, 72 São Lourenço - Niterói



Evento: Evento que reúne o empreendedorismo feminino local. Espaço para criatividade, network e conexões entre mulheres

Data: 29/11

Hora: 13h

Local: SPAZZO Piratininga



Evento: Educadora financeira e contadora de ong

Data: 30/11

Hora: 19h

Local: On-line - teams



Evento: Exibição de um Curta sobre Violencia doméstica contra a mulher

Data: 02/12

Hora: 15h

Local: On line



Evento: Escuta e Ação: Por um basta a violência contra a mulher

Data: 04/12

Hora: 10h10

Local:E. M. Paulo Freire, Fonseca, Niterói



Evento: Uma tarde para cuidar de quem cuida

Data: 05/12

Hora: 14h

Local: CEAM (Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro, Niterói)

Serviços: Massoterapia, manicure, cabelo, limpeza de pele e trancista.



Evento: Roda de conversa com duração de 1h30 com participação do público

Público-alvo: famílias, mães e pais, advogados, psicólogos, assistentes sociais e qualquer pessoa a quem interessar o tema.

Data: 09/12

Hora: 9h30

Local: Espaço Empreender



Evento: Quebrando o Silêncio: A Violência contra a Mulher e os Ciclos de Abuso

Data:10/12

Hora:18h

Local: Sala Carlos Couto



Evento: Em ação - Encontro com roda de conversa sobre identificação da violência doméstica, orientação jurídica para trazer clareza na identificação da violência sofrida e as medidas a serem tomadas. Contamos com parcerias de Advogadas, psicólogas, psicanalista, médicas e acolhedoras

Data: 12/12

Hora: 15h

Local: Sala de reunião Espaço Empreender.



Evento: Violência invisível: O impacto do abuso psicológico na mulher

Data: 14/12

Hora: 10h

Local: Casa do projeto social educar localizada no Largo da Batalha



Evento: Participação inclusiva no empreendedorismo com a cultura ancestral das tranças como forma de qualificação profissional e resgate da autoestima das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência.

Data:15/12

Hora:12h

Local: Campo de São Bento