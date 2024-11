Solar do Jambeiro: casa histórica da cidade é palco de show de rock gratuito - Reprodução

Solar do Jambeiro: casa histórica da cidade é palco de show de rock gratuitoReprodução

Publicado 20/11/2024 06:33

Niterói - O Solar do Jambeiro promove no sábado, 23 de novembro, às 19h, o projeto Jambeiro Toca Rock. E nesta edição, o palco do Jambeiro recebe a banda 335, que une diversas referências do rock alternativo com tons da música brasileira.

A 335 foi formada na região oceânica de Niterói e tem como diferencial agregador os laços familiares, já que é composta por três irmãos e um amigo de infância. No show, Lucas Vale, Daniel Vale, Davi Vale e Lucas Rangel apresentam músicas do EP “O Meu Sonho Eu Não Controlo”. O show é gratuito e com classificação indicativa livre.



SERVIÇO:

Jambeiro Toca Rock

Sábado, 23 de novembro de 2024

Horário: 19h

Solar do Jambeiro

Rua Pres. Domiciano 195, São Domingos, Niterói

Classificação livre

Atividade gratuita