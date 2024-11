Niterói: mostra abre no Museu Janete Costa dia 27 - Lena Martins

Publicado 21/11/2024 08:00

Niterói - No mês em que a cidade de Niterói comemora seus 451 anos, o Museu Janete Costa de Arte Popular inaugura no dia 27 de novembro, às 18h, a exposição “Matéria Prima”, que propõe uma reflexão sobre nosso consumo e tudo aquilo que consideramos descartável, desprezível ou não digno de uma segunda chance. A mostra conta com a curadoria de Jorge Mendes e apresenta 120 obras de 18 artistas.



Inspirada pelo cenário urbano do Rio de Janeiro — o segundo estado mais densamente povoado do Brasil, com grandes cidades e escassez de áreas livres — a exposição "Matéria-Prima" explora as dificuldades enfrentadas por artistas locais na busca por matérias-primas naturais sem impactar o meio ambiente. Diante da enorme quantidade de resíduos produzidos nos centros urbanos, muitos criadores enxergam nesses materiais uma alternativa viável e sustentável para suas produções. Utilizando caixotes de madeira, garrafas plásticas, papelão, sobras de tecidos, latas e sucata, esses artistas transformam o que é comumente descartado em expressões culturais profundas, abordando questões sobre consumo e desperdício e promovendo uma crítica social.



Além das obras apresentadas, foi criado um setor em homenagem a Estamira Gomes de Souza, que viveu duas décadas em um aterro sanitário situado em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. A história de Estamira foi contada em um documentário dirigido por Marcos Prado e uma de suas falas serviu de inspiração para o título do enredo campeão da Acadêmicos da Grande Rio: "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu".



Outros dois "penetráveis" foram construídos com o intuito de gerar visibilidade para as produções realizadas pelos artistas Hernandes José da Silva, que aos 96 anos ainda produz artisticamente e é proprietário da Casa Museu Rancho Verde, localizada no Morro do Bumba, em Niterói, e o artista Renato Pascoal, falecido em 2023. Sua casa, localizada na rua Novo Mundo, no bairro de Botafogo, foi toda decorada com materiais recolhidos por ele nas feiras e ruas da cidade do Rio de Janeiro.



Assim, "Matéria-Prima" celebra a capacidade do olhar aguçado e da criatividade humana em ressignificar o que seria desprezado, destacando o papel da arte popular em responder aos desafios e necessidades do contexto urbano.



Artistas

Lena Martins; Deneir Martins; Elpídio Barreto Lisboa (Maradona); Lua Sauerbronn; Raimundo Rodriguez; João Maturo; Getúlio Damago; Bianca Branco; Rafael Monsenhor; Marcelo da Conceição; Erenilton Otamy; Luiz Carlos Marques; José Antônio da Penha (Da Penha); Eraldo Ferreira Cardozo Filho; Juan Pablo dos Santos Araújo; Marlon Dias de Oliveira; Renato Pascoal e Hernandes José da Silva



Serviço



Exposição "Matéria Prima"

Curadoria: Jorge Mendes

Abertura: Quarta-feira, 27 de novembro, às 18h

Visitação: De 28 de novembro a 27 de abril de 2025

Horário: Terça a domingo, de 10 às 17h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: R. Pres. Domiciano, 178 - São Domingos, Niterói