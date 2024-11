Niterói: seminário de afroturismo será realizado no Museu Janete Costa - Divulgação

Publicado 21/11/2024 10:00

Niterói - Pela primeira vez, Niterói promove um seminário de “Afroturismo: suas contribuições e reflexões”, no próximo dia 28 de novembro (quinta-feira) de 16h às 18h, no Museu Janete Costa de Arte Popular, Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá.O Seminário é uma realização da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN) e o próprio Museu Janete Costa de Arte Popular.As palestrantes serão a Professora e Doutora Simone Duarte e a Turismóloga Thayane Trindade, que irão falar sobre suas pesquisas acadêmicas nesse assunto .O objetivo do Seminário é possibilitar um diálogo sobre a importância da valorização e fortalecimento da história dos negros e os povos originários na construção da cidade de Niterói e no turismo.O Seminário terá também a participação da agência Contos de Guia e do Quilombo do Grotão, que já realizam ações de valorização da cultura afro-brasileira em Niterói.Para o presidente da Neltur, André Bento, Niterói tem uma referência do Afroturismo com o Quilombo do Grotão. “Este Seminário vai contribuir para o fortalecimento do Afroturismo e com outros grupos que possam abrir novas perspectivas de valorização de nossa cultura e de um segmento de turismo que cada vez mais impacta o trade nacional e internacional.A Embratur colocou o Afroturismo como prioridade. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destaca que o Afroturismo é um segmento que representa uma identidade nacional e, nesse sentido, desde o primeiro momento, a gente buscou o Afroturismo como uma peça central na nossa gestão, pois é gerador de emprego e renda e tem atraído, cada vez mais o interesse do turista internacionalO evento, com vagas limitadas, é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do site: www.visit.niteroi.br/afroturismo