Niterói: sala Nelson Pereira dos Santos recebe espetáculo infantil sobre a magia do Natal - Divulgação

Publicado 21/11/2024 09:00

Niterói - Prepare-se para mergulhar na magia do Natal com o mais novo espetáculo de Bob Zoom e sua turma! No dia 23 de novembro, às 11h, a formiguinha azul favorita das crianças retorna aos palcos da Sala Nelson Pereira dos Santos, com o encantador show "Bob Zoom e a Magia do Natal", trazendo consigo uma história inesquecível para toda a família.



No espetáculo, Bob Zoom e seus inseparáveis amigos – Alex, o vagalume engraçado e medroso; Lola, a joaninha otimista e simpática; e as abelhinhas Zig e Zag, sempre em desacordo, mas inseparáveis – embarcam em uma aventura emocionante para descobrir o verdadeiro espírito do Natal. Ao longo de 50 minutos, as crianças e seus pais serão transportados para um mundo de fantasia, repleto de música, alegria e muita interação.

Músicas e diversão garantida: com uma trilha sonora vibrante, "Bob Zoom e a Magia do Natal" promete embalar o público com canções populares e músicas inéditas, todas interpretadas com a energia e o carisma que só Bob Zoom e sua turma podem oferecer. Será uma experiência mágica e inesquecível, perfeita para celebrar o espírito natalino em família.

Desde sua criação em 2012, Bob Zoom se tornou um fenômeno mundial, conquistando o coração das crianças com suas músicas e aventuras. Com mais de 6 bilhões de visualizações em seus canais no YouTube e uma legião de fãs ao redor do mundo, o personagem continua a encantar e inspirar gerações.



Bob Zoom e a Magia do Natal

Data: 23 de novembro

Horário: 11h

Classificação Etária: Livre

Duração: 60 min

Valor dos Ingressos: R$ 80 (Inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói