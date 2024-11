Hospital Azevedo Lima: evento realizado nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 21/11/2024 17:54

Niterói - A Comissão de Curativos do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca em Niterói, realizou um evento, nessa quinta-feira (21/11), em comemoração ao Dia Mundial da Prevenção de Lesão por Pressão. O objetivo é chamar atenção aos cuidados para evitar e tratar as lesões por contato em pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, já que a prevenção de lesão é uma das Metas Internacionais de Segurança do Paciente.

O evento aconteceu durante todo o dia em diferentes setores, e além de contar com dinâmica de quiz, perguntas e respostas e distribuição de brindes; teve também uma palestra. O membro da Comissão, Enfermeiro Antônio Marcos da Silva, deu uma palestra, no auditório da instituição, na parte da tarde.

A presidente da Comissão, Enfermeira Patrícia Correa, explicou que esse tipo de evento é de extrema importância para as equipes que trabalham na unidade. “Temos que pensar em trazer melhorias dos cuidados dos pacientes, com redução dos riscos das lesões na pele. Procuramos ter uma conduta de prevenção para que o paciente tenha alta e vá para casa sem esse tipo de lesão”, explicou.

Além das equipes que trabalham, os novos profissionais também aprendem na prática os cuidados necessários para minimizar esse tipo de lesão. “O treinamento é diário. Percorremos os setores todos os dias e temos uma redução grande no número de pacientes com lesão por pressão”, concluiu Marcos.