Niterói terá uma Casa Afro. Prefeitura já desapropria imóvel para sede do projeto. - Sergio Bonelli

Niterói terá uma Casa Afro. Prefeitura já desapropria imóvel para sede do projeto.Sergio Bonelli

Publicado 21/11/2024 17:45

NIterói – A Prefeitura vai desapropriar o imóvel localizado na rua Alexandre Moura, números 23, 25 e 29, no bairro de São Domingos, ao lado do Castelinho do Gragoatá. O projeto do município é implantar no imóvel a Casa Afro, um espaço com políticas públicas e serviços destinados exclusivamente à população negra.



O objetivo é que o espaço seja um Hub Criativo Afro e um local de afirmação do povo negro, com troca de experiências, expressões da diversidade sociocultural e incentivo ao empreendedorismo. A Casa Afro será voltada para o fortalecimento, manutenção e difusão da cultura de matrizes africanas.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a valorização da cultura de matrizes africanas é um compromisso com a história e com a construção de uma sociedade igualitária. “Reconhecer e fortalecer essas tradições é essencial para o enriquecimento cultural de toda a sociedade. A Prefeitura de Niterói está comprometida em criar espaços que celebrem essa riqueza, promovendo o respeito à diversidade e garantindo que as expressões culturais afro-brasileiras tenham o protagonismo que merecem. Acreditamos que estamos construindo um futuro mais inclusivo e justo”, afirmou o prefeito Axel Grael.



A forma de ocupação da Casa Afro será decidida através do diálogo e de consulta ao movimento negro, e também com parcerias com instituições como a Unesco e o Ministério da Cultura.

A ideia é que a Casa Afro tenha a presença do poder público com serviços para a população negra como assessoria jurídica, assistência social, escritório de projetos de empreendedorismo, atendimento a mulheres e outros.



O secretário Executivo de Niterói, André Diniz, afirmou que a Casa Afro vai ajudar a transformar São Domingos em um centro de Economia Criativa.“Com foco na valorização das tradições afro-brasileiras, o espaço será um ponto de convergência para iniciativas inovadoras. Este é um passo importante para fortalecer a identidade e o empreendedorismo da população negra, além de reforçar o compromisso de Niterói com a diversidade e inclusão", pontuou André Diniz.



O projeto prevê ainda que o imóvel também tenha espaços destinados a iniciativas de economia criativa em gastronomia, moda e beleza, artesanato, design e artes em geral.