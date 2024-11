Vitor Junior: projeto transforma a Acadêmicos do Cubango em patrimônio imaterial - Divulgação

Vitor Junior: projeto transforma a Acadêmicos do Cubango em patrimônio imaterialDivulgação

Publicado 22/11/2024 08:37 | Atualizado 22/11/2024 09:01

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) garantiu mais uma iniciativa que contribui para preservar a história e a cultura do Carnaval. A Lei 10.571, de autoria do parlamentar, declarando o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Cubango patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio, foi sancionada pelo poder Executivo e publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (21).

A verde e branco de Niterói já conquistou vários títulos ao longo de seus mais de 60 anos de fundação. A agremiação começou a participar dos desfiles de Niterói na década de 1960. Nos anos 70 foram sete títulos dos dez disputados na cidade. E sua estreia no Carnaval carioca aconteceu nos anos 80.

“O objetivo com esta Lei que declara a Acadêmicos do Cubango patrimônio cultural imaterial do Estado é a preservação da história e da cultura carnavalesca, assim como do surgimento de grandes nomes do samba fluminense. Não restam dúvidas sobre a importância do Carnaval para a nossa cultura, além do desenvolvimento econômico do nosso Estado, fomentando o turismo e a geração de empregos", diz o parlamentar.

Vitor Junior também é o autor da Lei 10.255/23, sancionada no ano passado, para incentivo financeiro do Governo do Estado às escolas de samba do Grupo Especial, das Séries Ouro, Prata e Bronze e do Grupo Mirim, com o objetivo de promover o turismo, a cultura popular e a geração de emprego por meio do fomento ao Carnaval.

“O Carnaval do Rio é um dos maiores ativos culturais e de fomento ao turismo e geração de emprego. A festa popular, que atrai milhares de turistas do mundo todo, marca uma importante tradição e gera oportunidades de renda para muitos trabalhadores. Queremos fazer com que a indústria do Carnaval do nosso Estado cresça cada vez mais. O Rio de Janeiro é referência mundial do Carnaval, do samba e da cultura”, afirma.