Cidade de Niterói: estreia no TikTok com novas estratégias de comunicação com o cidadão - Reprodução

Cidade de Niterói: estreia no TikTok com novas estratégias de comunicação com o cidadãoReprodução

Publicado 22/11/2024 08:13

Niterói – A Prefeitura dá mais um passo em sua estratégia de comunicação digital com o lançamento do perfil oficial no TikTok, em celebração aos 451 anos da cidade. A novidade marca a entrada da gestão municipal na plataforma que mais cresce entre os jovens, com uma proposta inovadora de destacar as belezas, curiosidades e a rica história da cidade de forma leve e divertida. Para acompanhar, basta seguir o perfil oficial @Niteroipref.



“Queremos usar o TikTok para dialogar diretamente com os jovens, mostrando que a gestão pública pode ser criativa, dinâmica e próxima das pessoas. É uma forma de fortalecer a identidade de Niterói e criar um canal de comunicação moderno e interativo. Ao investir nessas plataformas, reforçamos o compromisso de uma gestão que valoriza a participação cidadã e busca se conectar com as pessoas onde elas estão, de forma inovadora e acessível”, destaca o coordenador de Comunicação da Prefeitura de Niterói, Leonardo Caldeira.



Ele explica que, no TikTok, os usuários poderão explorar conteúdos dinâmicos e criativos que valorizam o patrimônio natural e cultural de Niterói, enquanto acompanham, de forma descontraída, as ações e projetos realizados pela Prefeitura. A proposta é estabelecer uma conexão ainda mais próxima com o público jovem, ao mesmo tempo em que projeta a cidade como referência em qualidade de vida, cultura e sustentabilidade para o Brasil e o mundo.



Além de comemorar o aniversário da cidade, o lançamento da nova página reafirma o compromisso de Niterói com uma comunicação moderna, acessível e em sintonia com as tendências digitais. A Prefeitura já conta com uma presença ativa em outras redes, como Instagram, Facebook, YouTube, Telegram e X, e agora amplia ainda mais seu alcance com a chegada ao TikTok.



"Cada plataforma tem seu público e sua linguagem. Ao estarmos presentes em tantas redes, conseguimos oferecer conteúdos variados e criar uma comunicação mais eficaz, permitindo que a Prefeitura se conecte com cada vez mais gente, de diferentes segmentos da população, permitindo assim que a gestão da cidade seja cada vez mais transparente e colaborativa, o que é uma demanda dos tempos atuais", disse Fernando Stern, coordenador de Comunicação Digital e Relacionamento com o Cidadão.



Presença nas redes

Atualmente, a Prefeitura de Niterói conta com uma expressiva presença nas principais redes sociais. No Instagram, são 248 mil seguidores, enquanto no Facebook o número chega a 335 mil. No X, a Prefeitura tem 157 mil seguidores e, no YouTube, são 8,3 mil inscritos. Já no Colab, são 182.924 usuários. Juntas, essas plataformas acumulam milhões de visualizações, evidenciando o crescente engajamento da população com as ações e conteúdos compartilhados pela gestão municipal. Esse alcance digital reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência, a comunicação acessível e a interação constante com os cidadãos.