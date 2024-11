Norival de Freitas: solar foi todo restaurado e abriga sede do Programa Aprendiz Musical - Alex Ramos

Norival de Freitas: solar foi todo restaurado e abriga sede do Programa Aprendiz MusicalAlex Ramos

Publicado 22/11/2024 17:28

Niterói – A cidade de Niterói celebra seus 451 anos com a inauguração do Solar Notre Rêve, um marco histórico totalmente restaurado e revitalizado pela Prefeitura para se tornar um importante centro cultural. O prédio, anteriormente conhecido como Casa Norival de Freitas, foi inaugurado em 1923 e está localizado na Região Central da cidade. A obra, que envolveu um investimento de R$ 29,1 milhões pelo município, é um presente de aniversário para a cidade, reafirmando o compromisso com a preservação de seu patrimônio e a promoção da cultura. A Prefeitura também entregou a nova Praça Arariboia, no Centro, que foi totalmente revitalizada.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou o trabalho minucioso que foi realizado na restauração do novo centro cultural.



“Essa obra pedia serviços especializados e muito específicos para realizar as obras de restauração de patrimônio. Várias peças do casarão estavam danificadas e precisaram ser reparadas ou refeitas pela destruição ao longo do processo de abandono. Foi um trabalho muito meticuloso e desafio quem visitar a identificar quais peças foram recuperadas e quais estavam no local. Temos uma joia que está sendo entregue para Niterói. Essa casa representa o que era o centro de Niterói em outros tempos”, afirmou o prefeito..



O Solar Notre Rêve será a nova sede do Programa Aprendiz Musical, uma iniciativa que utiliza a música como ferramenta de inclusão social, além de abrigar espaços culturais para a população. O local conta com um amplo auditório, estúdios, salas de exposição, camarins e áreas de convivência, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento artístico e cultural.



“A gente acompanha há muito tempo esse casarão. O imóvel estava deteriorado, abandonado e com risco de desabamento. Essa obra resgata uma parte do Centro de Niterói, que fica mais isolada do grande fluxo de passagem e que passa a trazer um movimento muito grande para o Jardim São João, para o entorno e para a igreja. Além disso, resgata a memória de uma época, de um estilo arquitetônico e a memória da população. E vamos contar ainda com a presença constante do projeto Aprendiz Musical, então será um equipamento que vai estar sempre sendo visitado, olhado e usado. Essa entrega resgata uma relação importante com a preservação do patrimônio, com as memórias da gente e com a construção da história”, explicou Mariana Zorzanelli, subscretária Executiva.



A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) foi a responsável pela execução da restauração, que seguiu rigorosamente as diretrizes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC). Além de intervenções técnicas de alta complexidade, como arqueologia e pesquisa arquitetônica, a obra recuperou elementos originais do casarão, como assoalhos, forros e ornamentações.



O novo centro cultural também contará com um prédio anexo de três pavimentos, oferecendo um espaço de convivência e um terraço para contemplação, ampliando ainda mais as possibilidades de atividades culturais para a população de Niterói.



Praça Arariboia - A Prefeitura de Niterói concluiu a requalificação da Praça Arariboia, um importante projeto de revitalização urbana que transformou completamente a região, ampliando o espaço em mais de 50%. A intervenção, que ocupa 12 mil metros quadrados, traz paisagismo renovado, iluminação moderna e um ambiente mais acessível e seguro para pedestres.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, contou que a praça ganhou outra dimensão com a revitalização e deixou de ser um local só de passagem.



“A Praça Arariboia ganhou uma outra dimensão com a recuperação da vista para a Baía de Guanabara, que estava obstruída com o estacionamento e com a antiga estrutura do aerobarco. Agora, há uma série de novos equipamentos, espaço para lazer e contemplação. A gente vê, no fim de tarde, as pessoas já usufruindo do novo espaço e muitas, quando saem de barcas, passam aqui para fazer uma foto com o pôr do sol. É isso que a gente queria, que a Praça Arariboia não fosse só um espaço de passagem rápida, mas que as pessoas curtissem o momento de estar aqui. Esse espaço ganhou mais arborização com mais área verde e está muito mais aprazível para o benefício da população”, disse o prefeito.



O antigo estacionamento para cerca de 80 carros e a estação abandonada deram lugar a um amplo espaço de integração, conectando as barcas, o Terminal Sul e o Terminal João Goulart. Este novo espaço promove a interação entre os diversos modais de transporte e facilita a circulação de moradores e visitantes pela cidade.



O projeto, assinado pelo renomado escritório Burle Marx, também gerou um impacto ambiental significativo. Foram plantadas mais de 80 árvores e sete espécies diferentes de palmeiras, o que contribui para o aumento da área verde e o equilíbrio ecológico da região.



“A Praça Arariboia é uma das praças mais simbólicas da cidade porque é a porta de entrada para quem vem do Rio. É uma praça por onde passam cerca de 200 mil pessoas todos os dias, praticamente metade da população de Niterói. Tínhamos uma frente marítima degradada, abandonada por 40 anos, totalmente obstruída e que não tinha conexão entre o centro histórico da cidade e a Baía de Guanabara. O projeto amplia em 50% a área da praça Arariboia para mais de 12 mil m² com um novo paisagismo do escritório Burle Max e resgata a integração entre as barcas, o Terminal Sul que está sendo ampliado, o Terminal João Goulart, o bicicletário para as bicicletas privadas e as bicicletas compartilhadas do NitBike. Enfim, é um grande espaço de integração e de mobilidade sendo entregue para a população”, ressaltou o secretário de Arquitetura e Urbanismo, Renato Barandier.



As obras na Praça Arariboia fazem parte do projeto de requalificação da Avenida Visconde do Rio Branco e da orla da região central. A Prefeitura de Niterói está investindo cerca de R$ 90 milhões na área.



Antes dos aterros realizados, principalmente na década de 1970, o mar chegava até a avenida. Com o tempo, a antiga orla se deteriorou e a Baía de Guanabara ficou mais distante. Agora, por iniciativa da Prefeitura, a orla está sendo revitalizada, ganhando novas funcionalidades e acessibilidade.



No trecho norte da avenida, o projeto inclui o entorno do Mercado São Pedro, a implantação de baias e novos pontos de ônibus no canteiro central, ciclovia, paisagismo e arborização. Na Praça Arariboia, a área foi desobstruída e ampliada, com melhorias para as laterais norte e sul da Estação das Barcas, além de tratamento paisagístico e criação de espaços de contemplação com vistas para a Baía de Guanabara.



As obras também requalificaram as vias ao redor da Concha Acústica, o acesso ao Campus Gragoatá da UFF e a Rua Coronel Tamarindo, além da praça em frente ao Castelinho e à praça em frente ao Clube Gragoatá.



Atualmente, estão em andamento as obras de expansão do Terminal Sul, próximo ao Plaza Shopping.



Missa

Seguindo a tradição, os 451 anos de Niterói começaram com a eucaristia na Igreja mais antiga da cidade, a de São Lourenço dos Índios.

“Essa Casa de Deus é um dos prédios mais antigos da cidade, que testemunhou os 451 anos de história de Niterói. É uma trajetória que nos enche de orgulho, apesar das dificuldades. Quando olhamos para o que foi construído ao longo de gerações, reconhecemos a superação e o trabalho coletivo que fizeram de Niterói uma referência para outros lugares. A cidade nunca está pronta, ela é construída dia após dia, com a dedicação de cada um. Quero aproveitar para agradecer a todos os colaboradores que, ao longo de tantos anos, se empenharam nesse projeto. São anos de trabalho por uma Niterói que acreditamos ser o melhor lugar para viver e ser feliz”, disse o prefeito Axel Grael.

A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Niterói, Dom José Francisco, com auxílio do Bispo Dom Geraldo. O prefeito esteve na comunhão acompanhado da primeira-dama do Município, Christa Grael.