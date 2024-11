Castelinho do Gragoatá: totalmente reformado e nova sede do programa Niterói de Bicicleta - Alex Ramos

Publicado 24/11/2024 10:33

Niterói - Foram oito meses de reformas e um trabalho minucioso para restaurar um casarão de 1937, conhecido pelos moradores de Niterói como Castelinho do Gragoatá. E no dia em que a cidade completa 451 anos, na última sexta-feira (22), o prédio histórico foi reaberto pela Prefeitura de Niterói totalmente recuperado. Foram investidos R$ 3 milhões no restauro. O local será a sede do Programa Niterói de Bicicleta.



O edifício tombado pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) foi totalmente recuperado e ganhou um novo anexo, reduzindo o tamanho do que existe atualmente, de forma a destacar ainda mais a fachada original. As portas e janelas foram restauradas e, em alguns casos, reconstruídas. A fachada e a cobertura foram completamente reformadas. O projeto considerou a acessibilidade universal, com um novo acesso por rampas. As instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado foram todas refeitas sem interferência nas características arquitetônicas originais.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destaco que a entrega do Castelinho do Gragoatá como sede do Niterói de Bicicleta é motivo de celebração.



“Estamos entregando mais um equipamento que faz parte do nosso esforço para revitalizar todo o Centro de Niterói. Trazer o Niterói de Bicicleta para o Castelinho foi uma forma de dar identidade a este lugar. Além da restauração do prédio histórico, recuperamos a praça em frente, que era um espaço sem utilização. O Niterói de Bicicleta é uma vocação da cidade. A bicicleta é uma forma eficiente de mobilidade. Fizemos da bicicleta em Niterói uma realidade. Hoje temos 86 quilômetros de ciclovias. Esse espaço agora vai ser uma referência da bicicleta”, afirmou Axel Grael.



O Castelinho do Gragoatá foi construído em 1937 e tombado em 1993. O prédio seguiu como propriedade particular até 2022, quando foi desapropriado pela Prefeitura com a finalidade de preservar o edifício, como parte do esforço de revitalização desta área da cidade.



A localização da nova sede do Programa Niterói de Bicicleta é simbólica, já que fica em frente à praça reformada pela Prefeitura e que está sendo chamada de "Praça da Bicicleta", por ser ponto de referência para as atividades voltadas à mobilidade sustentável. Localizada na esquina das ruas Coronel Tamarindo e Passo da Pátria, a praça foi projetada para ser um espaço destinado aos ciclistas, com áreas de convivência, estacionamento de bicicletas e equipamentos para manutenção e reparo, em um ambiente seguro e acolhedor.



O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressaltou que o Castelinho do Gragoatá e a praça vão ser locais de inclusão.



“Um local degradado não será recuperado com muros. Mas com a apropriação positiva do espaço público. É o que estamos fazendo aqui com a restauração do Castelinho do Gragoatá, agora sede do Niterói de Bicicleta, e com a praça recuperada. É uma visão de democracia e de inclusão. Niterói é a cidade do Brasil que mais pedala. A bicicleta é um instrumento de inclusão social”, disse Filipe Simões.



Bicicletário

O prefeito Axel Grael também assinou a ordem de início para a ampliação do Bicicletário Arariboia, que passará de 446 para 960 vagas. O equipamento também contará com dispositivos para o carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na ampliação é de R$ 1,1 milhão. O Bicicletário Arariboia, gerido pelo Programa Niterói de Bicicleta, já conta com 18 mil usuários cadastrados.



Distrito Criativo - A recuperação do Castelinho e da praça localizada em frente ao prédio faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Niterói para transformar a região de São Domingos e Gragoatá em um distrito criativo. O antigo prédio da Estação Cantareira passa por obras e será reaberto como um polo voltado para a economia criativa, ciência e tecnologia.