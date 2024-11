Niterói: shows de aniversário animaram e emocionaram a plateia em São Francisco - Luciana Carneiro

Niterói: shows de aniversário animaram e emocionaram a plateia em São FranciscoLuciana Carneiro

Publicado 24/11/2024 10:01

Niterói - Na noite da ultima sexta-feira, a Praia de São Francisco se transformou no palco de uma festa para comemorar os 451 anos de Niterói. Milhares de pessoas, de todas as idades, se reuniram para curtir a programação especial preparada pela Prefeitura.

Seu Jorge mostrou a razão pela qual é considerado um dos maiores artistas do mundo. Toda sua expressão corporal, voz, carisma, talento como instrumentista e compositor ficaram muito óbvios em sua apresentação, a maior feita na cidade até hoje. Antes, Jorge se apresentou, em 2014, na gravação do DVD de Arthur Maia, no Teatro da UFF; e no Ginásio Caio Martins, em 2008. Justificando sua popularidade nacional e internacional, Jorge Mario da Silva (ou Seu Jorge, nome dado pelo saudoso baterista d'O Rappa, Marcelo Yuka) trouxe para a cidade seu repertório único, repleto de sucessos como "São Gonça", "Mina do Condomínio", "Burguesinha", mas sem deixar de lado canções como "Everybody Loves The Sunshine", clássico de Roy Ayers. Seu Jorge ainda encontrou alguns fãs e colegas na saída do espetáculo, quando sua equipe se despedia da cidade.



Antes de Seu Jorge, a cantora Negamanda - niteroiense de coração e revelação da cena musical - aqueceu a plateia com sua energia contagiante. Com um show vibrante e repleto de ritmos, ela garantiu que o público começasse a celebração com muito agito. Negamanda mostrou muito suingue também não escondeu sua emoção de cantar na cidade. “Esse público de Niterói é maravilhoso, eles fazem a gente vibrar. Adorei. Quero cantar mais vezes para os niteroienses”, falou a cantora baiana.



A empresária Beatriz Chechetti foi com a filha Marina de 17 anos e não parou de dançar. “Gosto tanto de Niterói que a minha filha faz aniversário quase junto com o da cidade. É neste sábado. Adoro esses shows da cidade. São sempre muito organizados e cheio de energia”, falou a empresária.



A programação continuou no sábado, com a cantora Pitty como atração principal, e o artista niteroiense Gui Schwab e a Banda Faixa Etária. As apresentações aconteceram na Praia de São Francisco.

SHOWS NO BARRETO

No domingo (24), a Zona Norte será palco das celebrações em um novo local, na Rua Galvão, 148, no estacionamento da Central de Abastecimento de Niterói (Caden), das 17h às 22h. A programação contará com grandes nomes da música brasileira e talentos locais, como Delacruz, João Gabriel, Intimistas e DJ Cris Pantoja.



SERVIÇO:



Domingo, dia 24

A partir das 17h - DJ Cris Pantoja, João Gabriel, Intimistas, Delacruz

Local: Estacionamento da Central de Abastecimento de Niterói (Caden) - Rua Galvão, 148, Barreto.