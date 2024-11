Cidade de Niterói: renegociação de dividas dos consumidores através do Procon - Reprodução

Publicado 24/11/2024 09:40

Niterói – Fim do ano chegando e os consumidores têm mais uma chance de tentar zerar as dívidas. O Quita Niterói terá nova edição nesta segunda (25) e terça-feira (26).

Promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, o programa pretende intermediar acordos entre empresas e consumidores para quitação de débitos com a chance de limpar o nome e retomar o crédito. O evento acontece das 10h às 17h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro.



“O evento faz parte do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira da Secretaria Nacional do Consumidor com parceria dos Procons. É uma ótima oportunidade para renegociação de dívidas dos consumidores de Niterói”, destaca o secretário de Direitos do Consumidor, Roberto Teixeira.



As empresas participantes vão oferecer descontos e condições especiais. Estarão presentes representantes da Enel, Águas de Niterói, Claro, dos bancos Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal (CEF) e Santander e algumas lojas do comércio de Niterói. As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) são gratuitas possibilitando que os consumidores tomem ciência de débitos existentes em seus nomes.



O Quita Niterói acontece nos dias 25 e 16 de novembro, das 10h às 17h na sede da CDL - R. Gen. Andrade Neves, 31 - São Domingos). Para realizar a negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O ideal é levar os comprovantes de contas em aberto para agilizar o atendimento.