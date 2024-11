Niterói: prefeitura irá subsidiar aumento da passagem de ônibus para quem usa bilhete único municipal - Alex Ramos

Publicado 24/11/2024 20:07

Niterói – A Prefeitura vai cobrir o reajuste no valor da tarifa dos ônibus municipais determinado pela Justiça. A partir do próximo dia 1º de dezembro, por decisão judicial, a tarifa vai passar de R$ 4,45 para R$ 5,15. Com o objetivo de evitar prejuízos para os cidadãos, a Prefeitura vai subsidiar o aumento de R$ 0,70. Quem utilizar o Bilhete Único Municipal vai continuar a pagar R$ 4,45.O reajuste do valor da tarifa foi determinado pela 7ª Vara Cível de Niterói, que acatou ação movida pelas empresas de ônibus que atuam no município. A Prefeitura decidiu subsidiar o reajuste para preservar a população do impacto social. Quem tiver o bilhete único municipal não vai pagar a diferença. O bilhete pode ser adquirido no site oficial da Riocard https://www.riocardmais.com.br/Para_voce . Para quem tiver o sistema Android no celular, basta baixar o aplicativo da Riocard.