Torneio de Sinuca: Clube Central se consagrou campeãoDivulgação

Publicado 25/11/2024 11:10

Niterói - Na última quinta-feira (21) o Clube Central reafirmou seu favoritismo e conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Troféu de Campeão de Sinuca do Torneio Interclubes, promovido pela Associação de Clubes de Niterói (ACN).

O Clube Central venceu a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB Niterói) pela segunda vez consecutiva na final. Em 2023 o Central venceu por 4x1 e agora, em 2025, venceu por 3x2. A maior tacada ficou com a AABB, feito alcançado pelo sócio Márcio Ligeiro. Já o melhor jogador do Torneio, considerando os pontos e vitórias, foi Floriano Guimarães, do Clube Central, considerado um dos grandes atletas amadores de sinuca da cidade.

A final aconteceu novamente no Praia Clube São Francisco, considerado um campo neutro para a disputa.

O Presidente da ACN e do Clube Central, Fernando Tinoco, entregou pessoalmente a premiação aos atletas do clube: Floriano Guimarães, Conselheiro do clube e Diretor de Sinuca, Julio Cesar (Julião), Luiz Marcelo de Azeredo, Rodrigo de Souza, Ronaldo Cortese, José Luiz Pereira, Gabriel Faria Silva e Alexsandro Possas Félix.

"O Torneio Interclubes é um sucesso e reforça o papel dos clubes também no incentivo ao esporte e à integração social. A Sinuca, em especial, vem ganhando uma importância grande, criando uma rivalidade muito positiva na cidade. Os clubes em geral passaram a investir em suas mesas de sinuca, melhorando seus salões e treinando seus jogadores. Isso é um dos reflexos do Torneio Interclubes e da grandiosidade desse projeto para a cidade.", disse o advogado Fernando Tinoco, que é também fundador e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Clubes na OAB/RJ.

Acompanharam também a disputa da final, o Vice-Presidente do Clube Central, Hugo Palha, o Presidente do Praia Clube, Marcelo Coelho, Vice Comodoro do Iate Clube Brasileiro, Henrique Miranda, e os coordenadores do Interclubes, Alexandre Frederici e Leandro Carvalho.

O Clube Central é o único clube da cidade filiado à Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca (CBBS) e vêm se destacando como uma grande referência deste esporte. O atual Campeão Mundial de Sinuca, Igor Figueiredo, que recebeu recentemente o Título de Cidadão Benemérito de Niterói, começou a jogar sinuca com seu pai no Salão do Clube Central e visitou recentemente o clube, tornando-se Sócio Honorário.

Raquel Morais