Niterói: atletas estão treinando no CT Niterói Joga em RedeDivulgação

Publicado 25/11/2024 14:06



Niterói - Estudantes da rede municipal de Educação de Niterói conheceram as atletas da Seleção Brasileira de Handebol Feminino. A delegação está treinando no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, no Barreto, que será palco do campeonato internacional Sul-Centro de Handebol Feminino, na próxima semana. Na noite de sexta-feira, alunos das unidades E. M. Maralegre, E. M. Maestro Villa Lobos e E. M. Rachide da Glória, que participam dos Jogos Escolares de Niterói (JEN), tiveram a oportunidade de assistir aos treinos das Leoas.



A Secretaria Municipal de Educação cedeu à competição o CT Niterói Joga em Rede, onde os jogos serão realizados entre os dias 26 e 30 de dezembro. O torneio vai reunir oito seleções (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e El Salvador), com jogos sempre às 14h, 16h e 19h. O Brasil competirá todos os dias, sempre no último horário.



“Assim que a Seleção Brasileira iniciou os treinos aqui, conversamos sobre a oportunidade de trazer as crianças para esse contato mais próximos. Muitas meninas da nossa rede jogam handebol e podem se espelhar nas atletas. Essa vivência é muito importante para o futuro delas. É um grande presente para Niterói receber essa competição aqui no mês do seu aniversário”, disse o presidente e secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Antes das atividades físicas de aquecimento conduzidas pela comissão técnica brasileira, as turmas das três escolas puderam conversar e tirar foto com as jogadoras. Bruna de Paula, um dos principais nomes do handebol mundial da atualidade, recebeu os estudantes na quadra.



“Acredito que nós somos um espelho para as crianças que nos assistem. O esporte é muito importante, pois muda vidas, mudou a minha. O esporte ainda vai mudar a vida de muitas crianças e adolescentes. Então, é muito importante receber esse calor da torcida. Hoje, nós sabemos que podemos estar servindo de exemplo para essas crianças e que podemos agregar muita coisa na vida delas", disse a atleta.

A professora Adriana Rodrigues, da E. M. Rachide da Glória, acompanhou os alunos no treino e ficou animada com a oportunidade de contato entre os alunos e as atletas.



“É sempre importante trazer os alunos da Rede para os espaços esportivos. É necessário apresentar o esporte como possibilidade nova na vida dessas crianças. Elas precisam ver e sentir onde o esporte pode levá-las. Está sendo uma oportunidade maravilhosa", declarou a professora.



Aluna da professora Adriana, Alana Victória Mesquita, de 12 anos, ficou feliz de assistir ao treino da seleção. “Está sendo incrível assistir ao treino. Está sendo muito legal! Eu abracei as jogadoras e tirei uma foto. Elas são famosas e me inspiram a fazer esporte. Estou até pensando em fazer handebol. Eu já pratico futebol", contou Alana.

Raiana de Andrade, de 11 anos, é estudante da E. M. Maralegre e participa das competições de handebol nos Jogos Escolares de Niterói.



“Jogar handebol na escola e ver o treino da seleção brasileira está sendo tudo! Eu estou torcendo muito para elas ganharem a competição. Quero, um dia, ser como elas. Vendo esse treino, me bateu um desejo de me tornar uma jogadora profissional e talvez um dia chegar na seleção", sonha Raiana.



Os jogos do campeonato Sul-Centro de Handebol Feminino terão entrada gratuita. O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede fica na Rua Benjamin Constant, 562 (entrada pelo portão lateral, na Rua Porciúncula).