Alice Serrano: espetáculo cantando repertório de MaysaDivulgação

Publicado 25/11/2024 11:26

Niterói - Um nome eternizado na MPB será tema de uma linda homenagem na Sala Mário Tavares, anexa ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro às 18h30. Isso porque a cantora Alice Serrano vai apresentar o espetáculo “Alice Serrano Canta Maysa”, uma homenagem musical à icônica cantora Maysa, considerada a voz mais marcante da música brasileira dos anos 50 e 60. O evento tem a presença do pianista e maestro Joabe Ferreira, que, junto de Alice, recriam os momentos mais profundos e poéticos da carreira da artista, em um espetáculo que convida o público a redescobrir o legado de Maysa.



Para Alice, cantora, atriz, é produtora com mais de 40 anos de carreira, relembrar Maysa é uma forma de celebrar a ousadia e sensibilidade de uma personalidade única na história da música brasileira. Com um repertório que transita pelo samba-canção, bossa nova e as nuances da MPB, o show promete emocionar a plateia com canções de Maysa e outros grandes nomes da música nacional, como Dolores Duran, Tom Jobim, e Vinicius de Moraes.



Para aprimorar seu conhecimento e sua voz, Alice conheceu o maestro Joabe para aulas de canto e com isso o destino uniu os dois. Ela descreve com emoção a trajetória da parceria com o pianista:



“Minha relação com o Joabe começou quando eu resolvi fazer umas aulas de canto. Como eu canto há uns 30 anos, eu canto desde a década de 80, e de vez em quando eu faço mais aulas de canto. Já fiz ao longo da vida com alguns professores diferentes. Então, resolvi fazer umas aulas de canto e cheguei até ele com essa procura”, conta Alice.



Durante esse processo, ela concebeu o projeto sobre a vida e obra de Maysa, o qual foi aprovado na Lei de Fomento às Artes de Niterói em 2019, inicialmente planejado para ser um show. Mas com a chegada da pandemia no ano seguinte, em 2020, a artista adaptou o projeto transformando-o em um show audiovisual, exigência da Secretaria de Cultura devido às restrições de isolamento. Apesar da mudança, Alice relembra que o resultado foi bem positivo.



“Foi uma mágica com o orçamento do projeto, negociar… A equipe, olha, foi um trabalho, o que foi aquilo, gente? Que energia, que carinho de todos pelo trabalho. Todos os profissionais se dedicaram demais no dia da filmagem. Eu acho que ali também houve uma soma que todo mundo tava trabalhando pela primeira vez desde a Covid, ninguém saia de casa”, relembra.



O espetáculo, que foi viabilizado pelo Edital de Ocupação Mário Tavares e pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, é um marco na trajetória de Alice e Joabe, que, desde 2020, têm trabalhado juntos em projetos de homenagem a Maysa.



Alice Serrano, em sua emocionante declaração, reforça a relevância de Maysa: “Cantar Maysa é mais do que revisitar uma obra; é compartilhar com o público a profundidade de suas emoções. É uma história linda que faz parte da nossa música popular brasileira.” finaliza Alice.