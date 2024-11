Niterói: palco do Sul-Centro Americano de Handebol - Divulgação

Niterói: palco do Sul-Centro Americano de HandebolDivulgação

Publicado 25/11/2024 15:35

Niterói - O Brasil entra em quadra a partir da próxima terça-feira (26) no Sul-Centro Americano de Handebol Feminino, em Niterói. A estreia será contra o Uruguai, às 19h. Com seis países participantes, a forma de disputa da competição será todos contra todos. Quem terminar com o maior número de pontos será o campeão.

Com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da Secretaria de Educação, o Sul-Centro serve para classificar três seleções ao Campeonato Mundial, que será entre os dias 27 de novembro e 14 de dezembro de 2025, na Holanda e na Alemanha.

"Nosso maior objetivo é defender o título e deixar o ouro aqui no Brasil. Creio que tem esse fator especial que é estar dentro de casa. Estamos nos preparando o melhor possível. A vaga no Mundial é muito importante para a gente e estamos focadas nisso", comentou a goleira Gabriela Moreschi.

O Brasil venceu o Sul-Centro em 2018, 2021 e 2022, em Maceió, no Uruguai e na Argentina, respectivamente.

Confira dias e horários dos jogos do Brasil

Terça - 26/11 - Brasil x Uruguai

Quarta - 27/11 - Brasil x Paraguai

Quinta - 28/11 - Brasil x El Salvador

Sexta - 29/11 - Brasil x Chile

Sábado - 30/11 - Brasil x Argentina

Todos os jogos da seleção brasileira são disputados às 19h, no CT Barreto, localizado na Rua Benjamin Constant, 562 - Largo do Barradas, no mesmo bairro.