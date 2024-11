Niterói: transição de governos já começou - Luciana Carneiro

Publicado 25/11/2024 17:12

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o prefeito eleito, Rodrigo Neves, anunciaram nesta segunda-feira (25) a criação do gabinete de transição de governo. Foram indicados nomes da atual gestão e do futuro mandato, que iniciam imediatamente os trabalhos, com previsão de conclusão até o dia 20 de dezembro. A criação do gabinete de transição será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância de um trabalho de transição bem feito para que o morador da cidade seja beneficiado.

“Essa transição é muito importante, estamos entregando um governo com as contas arrumadas, com todas as condições de continuidade para os projetos que estão em andamento para que o novo governo já possa chegar acelerando com tudo. Brincávamos em 2020 que o sarrafo estava alto e a gente também deixa o sarrafo lá em cima para que a cidade continue se beneficiando”, afirmou o prefeito.

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, contou que o trabalho da equipe de transição permitirá a elaboração de um plano para os primeiros 100 dias do novo governo.

“A ideia é ter um diagnóstico preciso das contas e das políticas públicas para que a gente possa estruturar já um plano de 100 dias deste novo ciclo que se inicia em janeiro. Niterói é uma cidade que avançou significativamente nos últimos anos graças ao nosso plano estratégico, e esta é uma transição importante para trabalharmos juntos, em cooperação com os governos estadual e federal, em diálogo com a sociedade civil e cidadãos, promovendo o progresso da cidade com sustentabilidade”, disse.

Do atual governo foram indicados para o gabinete de transição o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz; a chefe de gabinete, Mariane Thamsten; e as secretarias de Fazenda, Marília Ortiz; de Planejamento, Isadora Modesto; e de governo, Rúbia Secundino. A futura gestão terá no gabinete de transição, além da vice-prefeita eleita, Isabel Swan, nomes como Felipe Peixoto, ex-deputado estadual, César Barbiero, ex-secretário de Fazenda de Niterói e do Rio de Janeiro; Juliana Benício, Carlos Eduardo Barreto e Marcilene Souto.