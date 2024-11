Niterói: exposição na Estação de Charitas reúne artes de alunos da rede pública municipal - Divulgação

Niterói: exposição na Estação de Charitas reúne artes de alunos da rede pública municipalDivulgação

Publicado 25/11/2024 18:14

Niterói - O projeto de Inventário da Biodiversidade Faunística da Bacia Hidrográfica Contribuinte à Enseada de Jurujuba, desenvolvido pela Prefeitura de Niterói através da Secretaria de Meio Ambiente, prepara mais uma série de exposições abertas ao público, nos dias 26 e 27 de novembro, com os trabalhos realizados por alunos da rede pública do município como parte das campanhas de educação ambiental do projeto. O evento gratuito vai acontecer na estação CCR Barcas de Charitas e vai apresentar o resultado das oficinas de ciência a bordo realizadas nos dois últimos meses com estudantes das Escolas Municipais Lúcia Maria, Helena Antipoff e Maria Ângela.



Até o momento, os trabalhos de campo realizados por biólogos da empresa de consultoria ambiental Piper3D já identificaram 600 espécies pertencentes à biodiversidade da região, entre famílias de insetos, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, peixes, crustáceos e moluscos. O objetivo do inventário é a produção de um catálogo completo sobre a fauna local que poderá servir de base para diversos projetos ambientais e sociais para a melhoria da qualidade de vida da comunidade de Jurujuba.



“Jurujuba Pelos Olhos das Crianças” expõe, através de pinturas, fotografias e material audiovisual, a percepção dos alunos sobre o que vivenciaram e aprenderam sobre a relação com a natureza, a fauna, a flora e os cuidados com o meio ambiente durante aulas realizadas a bordo de embarcações que percorreram as praias da enseada, conduzidas por equipes de biólogos e geógrafos do Instituto Moleque Mateiro.



Durante as oficinas, as crianças tiveram a oportunidade de utilizar instrumentos de medição da qualidade da água, de aferição da velocidade e direção dos ventos, de observação de pássaros e animais marinhos, além de conhecer mais sobre a história de Jurujuba através de relatos, pinturas e fotos antigas da região. Ao longo de cada passeio educativo, os estudantes fizeram seus próprios registros fotográficos e de vídeo da paisagem, com equipamentos disponibilizados por monitores da oficina.



Os objetivos da exposição são mostrar ao público o resultado dos trabalhos dos alunos e aproximar a comunidade do projeto, que tem como propósito final a transformação da mentalidade e desenvolvimento da consciência ambiental dos moradores e frequentadores da região, visando a melhoria da qualidade de vida de todos.

O que é o inventário faunístico

O projeto tem investimento de R$ 1,8 milhão do governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem como objetivo produzir um catálogo de espécies animais de seis bairros que formam a Enseada de Jurujuba, promovendo educação ambiental e conhecimento da biodiversidade local. Os parceiros que vão ajudar a desenvolver o projeto são o Instituto Moleque Mateiro e a Piper 3D. A coordenação é da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

Entre as ações do projeto, além da produção do inventário, está sendo feita campanha de educação ambiental para promover o conhecimento do assunto entre as escolas da região e a população local. A área do estudo é a mesma trabalhada pelo Enseada Limpa.



Serviço



Dias: 26 e 27 de novembro

Horário: de 8h às 12h e de 16h às 19h

Local: CCR Barcas - Charitas

Endereço: Av. Pref. Silvio Picanço, 1400 - Jurujuba, Niterói

Entrada gratuita