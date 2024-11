NITHubs: nas plataformas urbanas digitais - Divulgação

Publicado 26/11/2024 16:22

Niterói - Em celebração ao aniversário de 451 anos de Niterói, a Prefeitura de Niterói - RJ, através da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai promover o evento NITHubs nas Plataformas Urbanas Digitais nos dias 28 e 29 de novembro. O evento é um mix de promoção à tecnologia, à ciência e à inovação, no fomento ao networking e às reflexões sobre a inclusão sociodigital e o desenvolvimento e modernização da cidade para torná-la cada vez mais humana, integrada e sustentável.

O NITHubs reunirá uma amostra diversificada das tecnologias emergentes em parceria com empresas, startups e universidades, tais como: robôs, simuladores, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, tecnologia assistiva, automação, games, painéis de leds, energia limpa (painéis fotovoltaicos), Drones, entre outros, através de um ambiente inclusivo e acessível para a população de Niterói, sobretudo para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A proposta é contribuir com a democratização do acesso às novas tecnologias que estão impulsionando o mercado de trabalho e criar oportunidades, impulsionando o processo de transformação digital na cidade com a democratização do acesso à tecnologia e à inovação. Serão dois dias de muitas novidades.



Plataforma Urbana da Engenhoca - Dia 28/11/2024



10h às 17h - Abertura do evento e Feira Tecnológica

11h às 12h - Palestra: Niterói 4.0: A Transformação Digital Mudando a Cidade

13h - Coffee Break

14h às 17h - Atividades de interação com jogos e robótica (multiúso) e Feira Tecnológica

17h às 17h30 - Encerramento do evento com a apresentação cultural da banda do Colégio Estadual Mullulo da Veiga



Plataforma Urbana do Viradouro - Dia 29/11/2024



13h - Abertura com representantes da Prefeitura, SMCTI e PUD Viradouro; Ação de conscientização - 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher

13h às 17h - Feira Tecnológica (área externa);

16h - Concurso de Fotografia "NitClick": Exposição das fotos finalistas e cerimônia de premiação;

17h - Apresentação da Escola Mirim do Viradouro



PUD Engenhoca: Praça José Vicente Sobrinho, s/n, esquina com a Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Junior - Engenhoca, Niterói–RJ. Informações: Tel./WhatsApp (21) 96983-0351.



PUD Viradouro: Rua Nossa Sra das Graças, 474, Viradouro - Santa Rosa - Niterói–RJ. (Em frente ao Campo do Viradouro). Informações: Tel./WhatsApp (21) 97876-5385.