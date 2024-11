Evento gastronômico: jantar a quatro mãos assinado pelos chefs Lucas Poubel e Rebeca Ennes - Divulgação

Evento gastronômico: jantar a quatro mãos assinado pelos chefs Lucas Poubel e Rebeca EnnesDivulgação

Publicado 26/11/2024 16:07

Place WH promove jantar a 4 mãos em Niterói



Na próxima quinta-feira (28), às 20h, o Restaurante Place WH, localizado na Estrada Leopoldo Fróes, 174, em Niterói, será palco de um incrível jantar a 4 mãos assinado pelos chefs Lucas Poubel e Rebeca Ennes. Lucas e Rebeca farão uma "invasão" na cozinha do chef e sócio do Place, Thomaz Novotny.



Menu exclusivo e surpreendente



O evento promete um menu degustação com quatro etapas, que vai da entrada à sobremesa, destacando sabores que combinam o umami com uma abordagem criativa e inovadora. A proposta mistura influências orientais, latinas, clássicas e contemporâneas, proporcionando uma fusão de sabores únicos e memoráveis.



Sobre os chefs



Lucas Poubel: Com passagem pelo prestigiado restaurante Cipriani, do Copacabana Palace, que integra o seleto Guia Michelin, Lucas combina técnicas da gastronomia clássica e contemporânea. Ele é conhecido por trabalhar com ingredientes frescos da terra e frutos do mar e promete trazer ao evento uma mistura de cozinha brasileira, peruana e oriental, criando um diálogo único entre diferentes culturas culinárias.



Rebeca Ennes: Especialista em comfort food, Rebeca encanta ao trazer uma culinária que une sabores caseiros e criativos. Focada em sobremesas e pratos bem temperados, sua abordagem é perfeita para quem busca uma experiência que mistura o familiar com o inovador.



Serviço

Local: Restaurante Place WH – Estrada Leopoldo Fróes, 174, Niterói

Data: Quinta-feira, 28 de novembro

Horário: 20h

Reservas: Antecipadas e limitadas pelo telefone (21) 98647-7751