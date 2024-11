Festival Gastronomia do Mar: este final de semana na cidade - Ulisses Franceschi

Publicado 27/11/2024 09:48

Niterói - Após o sucesso da abertura no Jardim Icaraí, o Festival Gastronomia do Mar 2024 promove seu segundo evento neste sábado (30/11), a partir das 10h, em frente ao Mercado São Pedro (Av. Visconde do Rio Branco, 55, Centro, Niterói), com produção da C Comunicação e curadoria da chef Flávia Quaresma.



A entrada do mercado de peixes mais tradicional da Guanabara recebe mais quatro aulas gratuitas de chefs consagrados, ensinando receitas práticas e saborosas de pescados ao público - que ainda ganha prova -, além de recreação infantil, exposição e show musical, fechando a programação a partir das 14h, no Palco Sesc.



As aulas começam às 11h, no Palco Naturgy, com João Diamante, chef do restaurante Dois de Fevereiro, às 11h. Em seguida, vêm Jess Hulme, do Pitanga (12h); Frederic Monnier, consultor do Sesc (13h); e Vicente Maia, da Casa Buonasera (14h). A música ao vivo vem logo depois, a partir das 15h.



A estreia no Polo Gastronômico do Jardim Icaraí, dia 23, mesmo com chuva, teve aulas concorridas, com os chefs Elia Schramm (Babbo Osteria), Ana Bueno (Banana da Terra, de Paraty), Teresa Corção (Bistrô Sesc Convento do Carmo ); e César Antunes (Único Casa na Praia), ensinado a cozinhas frutos do mar em combinações com massa, tucupi e vinho branco, entre outros ingredientes.



O encerramento será no primeiro sábado de dezembro, dia 7, também a partir das 10h, com Monique Gabiatti (Polvo Bar), a curadora Flávia Quaresma, Alexandre Henriques (Gruta de Santo Antônio), e o sommelier Marcelo Copello.

Tradicional restaurante português da Ponta D’Areia, em Niterói, a Gruta de Santo Antônio venceu dez vezes o prêmio de melhor restaurante de frutos do mar por “O Globo”, além de melhor restaurante do Brasil e quarto da América Latina pelo Tripadvisor. Aberta em 2021, em Ipanema, na zona sul carioca, a Babbo Osteria foi eleita melhor trattoria moderna de 2023 pelo guia Comer e Beber, da Veja Rio.



A versatilidade do festival se mostra em massas com frutos do mar, como no Ragazza di Pasta, do Centro; e no Mr. Lang, de Itaipu, além de combinações nordestinas, no Canto do Peixe (Centro), Dos Sertões (Icaraí) e Siri (São Francisco), até hambúrguer de salmão do Odashi (Icaraí) e o rosbife de pirarucu do Gurumê (Icaraí).



O lado mais tradicional destaca nomes como o Berbigão Grill, de frente para as colônias de pescadores de Jurujuba; o arroz de polvo da Família Paludo (São Francisco). De Niterói, também participam Armazém São Jorge, Boteco Confraria, Casa Di Lucy, Fafelli, Lucca Forneria, Malbek, Namorando, Pitanga, Queen Jardim, Salve Simpatia e Torninha (Icaraí); Ancestral (Engenho do Mato), Bicho Papão (Jurujuba), Sagrado Mar (Mercado Municipal) e Único Casa na Praia (Piratininga).



O circuito conta ainda com Arabesco, Gutas, do Centro do Rio; Polvo Bar, de Botafogo; Espeto Brasileiro, de Copacabana; Tasca do Marquês, no Barra Shopping; e o Malona’s, de Itaipuaçu (Maricá), além do food truck itinerante Sushi Barcellos.



A relação de participantes, além dos endereços dos restaurantes e locais dos eventos de rua, está no site https://gastronomiadomar.com.br

‘Riquezas do Mar’ tem frutos-do-mar em exposição



Em paralelo aos eventos de rua o festival mostrará a exposição “Riquezas do Mar”, organizada pela Fiperj (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro). Mesclando arte e ciência, a mostra reúne imagens e textos de dez frutos-do-mar comuns à Baía de Guanabara e ao litoral fluminense em geral, como polvo, mexilhão, camarão-rosa e sete espécies de peixes: tamboril, trilha, dourado, tainha, namorado, robalo-flecha e sardinha-verdadeira.

Sobre o festival



Criado para movimentar toda a cadeia econômica e produtiva, da rede de pesca ao prato, o Festival Gastronomia do Mar tem patrocínio da Naturgy, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O festival ainda tem apoio institucional da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, apoio da Fecomércio-RJ e coparticipação do Sesc e parceria educacional do Senac, além de parcerias com SindiRio e da Abrasel - representando os bares e restaurantes - e com as prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro.