Axel Grael: prefeito visitou as obras da Cocha AcústicaDivulgação

Publicado 27/11/2024 10:07

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou nesta terça-feira (26) as obras do novo Ginásio Poliesportivo da Concha Acústica, na região central da cidade. O equipamento terá capacidade para 2.600 pessoas e poderá receber jogos oficiais de vôlei, basquete, handebol e futsal. A previsão é de que seja aberto no fim do ano que vem.

"Essa será uma arena de padrão internacional, para que a gente possa sediar eventos em Niterói com equipes, por exemplo, da Liga Brasileira de vôlei e basquete. Hoje, nós temos dificuldade de trazer eventos do tipo para a cidade por conta da falta de um espaço como esse. Isso será resolvido com a obra desta nova arena", afirma Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) segue executando a segunda fase das obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que contempla no novo ginásio. No momento, as equipes trabalham nas estruturas. O projeto foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque. Os trabalhos encontram-se 30% concluídos, com previsão de término em novembro de 2025.

O secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz, destaca o caráter inclusivo do complexo esportivo que está sendo construído no Centro da cidade e ressalta a relação do novo equipamento com outras obras feitas na região.

"Este complexo esportivo está em uma área central da cidade e faz parte de uma série de esforços da prefeitura para a revitalização desta região, não só com atividades esportivas, mas também culturais. Isso inclui a restauração do Castelinho do Gragoatá, a reforma da Cantareira e a nova Praça Arariboia. São obras importantes para a economia criativa da cidade, preservação da memória e para a criação de oportunidades para os nossos jovens", aponta André Diniz.

Outro equipamento em construção no mesmo espaço do complexo esportivo é a pista de caminhada que está 95% concluída, e será finalizada a partir da finalização do primeiro nível do ginásio. Já as obras de reforma do palco que compunha a antiga Concha Acústica foram totalmente concluídas, incluindo suas salas administrativas. A reforma garante que o espaço continue sendo apropriado para a realização de shows e eventos. O vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética também foi finalizado.

"É um equipamento esportivo que nos dá a chance de conseguir conciliar grandes eventos e trazer para a cidade de Niterói. Nós estamos recebendo nesta terça-feira (26) a abertura do Pan-Americanos de Handebol Feminino no ginásio do Barreto. A gente entende que no próximo ano temos a possibilidade de trazer mais eventos com esse ginásio grandioso que está sendo feito na Concha Acústica", considera o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.

Com investimento de R$ 97,6 milhões, as obras do Parque Poliesportivo também contemplam intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos por toda a área. Na primeira fase do projeto, concluída em 2023, foram entregues o campo de futebol com grama sintética e as quadras de vôlei de praia, tênis e poliesportiva, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Os equipamentos têm padrão internacional, com princípios de sustentabilidade e serão 100% acessíveis.