Aprendiz Musical: espetáculo de fim de ano emocionou com homenagem à Paulinho da Viola - Marcio Silli

Aprendiz Musical: espetáculo de fim de ano emocionou com homenagem à Paulinho da ViolaMarcio Silli

Publicado 27/11/2024 10:41



Niterói - O espetáculo musical ‘Paulinho da Viola – Infinito’ teve três únicas apresentações, na semana passada, no Theatro Municipal de Niterói, e fez parte das celebrações dos 451 anos da cidade. Reuniu na plateia gestores públicos, familiares e responsáveis pelos alunos que estudam no Programa Aprendiz Musical, e o público em geral. As apresentações consagraram o programa – que é o maior do gênero no país – e mostraram a qualidade do ensino dado a estes jovens.



Ao celebrar, também, a vida e a obra do grande mestre do samba Paulinho da Viola, os alunos puderam ensaiar e preparar com seus professores uma apresentação onde o foco estava nas técnicas de teatralidades e nos arranjos vocais, tudo isso com a Orquestra Aprendiz participando e interpretando o melhor do repertório do “Príncipe do Samba”.



‘Paulinho da Viola Infinito’ foi o segundo espetáculo musical do Aprendiz – o primeiro foi ‘Passarim’, em homenagem a Tom Jobim – e reuniu os grupos de Orquestra e Coral do Aprendiz, unidos por um roteiro cuja narrativa evocou encontros com lendas do samba, como Clementina de Jesus e Cartola, e recriou momentos marcantes, como o ambiente do Zicartola – onde Paulinho conheceu grandes nomes do gênero.



Com uma abordagem entre realidade e fantasia, a peça reflete sobre temas como tempo, memória e identidade cultural, exaltando o legado atemporal de Paulinho – desde a infância até a consagração, com o mar e o samba como metáforas centrais.



Para o Prefeito de Niterói, Axel Grael, que esteve presente na estreia para convidados na última quinta-feira (21), a emoção tomou conta da plateia. “Esta apresentação do Aprendiz Musical inspirada na obra do Paulinho da Viola foi emocionante. A gente, que acompanha o Programa Aprendiz de perto, vê com muito orgulho este salto de 2.500 para cerca de 10.000 alunos atendidos. A cada apresentação percebemos um avanço na qualidade e no aprendizado dos alunos. Esses jovens artistas curtem o que estão fazendo no palco, e o fazem com amor. É quando a gente vê os talentos que estão aparecendo. A gente torce por cada um deles e fica muito feliz. Sabemos o quanto a cultura, o esporte e a educação abrem perspectivas na vida destes jovens. Olhamos essa vontade deles e torcemos muito para que sigam para um futuro muito bacana. Parabéns ao Programa Aprendiz Musical e parabéns Niterói”, disse o Prefeito.



A Subsecretária Executiva de Niterói, Mariana Zorzanelli, exaltou o programa Aprendiz. “Hoje tive o prazer de participar desta linda apresentação do Aprendiz e pude conferir o projeto final deste ano. E é impressionante o crescimento e o aprendizado destes alunos, com todas as experiências que eles têm – como as aulas de teatralidades, que os levaram a uma boa expressão corporal; e as aulas de música, que refletem na Orquestra. Finalizar o ano assistindo a uma grande homenagem musical ao Paulinho da Viola nos dá uma sensação de dever cumprido muito grande”, explicou Zorzanelli.

O aluno Marcus Vinícius foi um dos que interpretou o Paulinho da Viola no musical. “Foi uma experiência muito boa, eu não estava esperando. A música traz algo muito bom para a gente, vamos sentindo a música. Quando a gente vê, já acabou. Estávamos lá a todo momento curtindo com as pessoas, cantando as músicas. Foi surreal e incrível”, disse ele, muito feliz.



Mariana Ribeiro, mãe de Marcus Vinicius, diz que seu sentimento é de gratidão pelo Programa Aprendiz.



“Nosso principal sentimento é de gratidão. Nosso filho é artista desde sempre. Ver ele desabrochar com o Programa Aprendiz em uma experiência incrível, que é um espetáculo deste tamanho, é um presente para o Paulinho, para nós e para a arte”, encerra.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói/RJ. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade.



O Aprendiz Musical está presente em 100% da rede de ensino fundamental, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas.



Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos.



O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.