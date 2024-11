Niterói: prefeito comparece à estreia do Brasil no Sul-Centro Americano de Handebol Feminino - Lucas Benevides

Publicado 27/11/2024 17:10

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve presente, nesta terça-feira (26), na estreia da seleção brasileira feminina no Sul-Centro Americano de Handebol, no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, ginásio da Secretaria Municipal de Educação, no bairro do Barreto. As meninas do Brasil derrotaram o Uruguai por 34 a 20.



A competição tem seis países participantes e a forma de disputa é todos contra todos. Quem terminar com o maior número de pontos será o campeão. Com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da Secretaria de Educação, o Sul-Centro Americano de Handebol vai classificar três seleções para o Campeonato Mundial, que vai ocorrer em novembro e dezembro de 2025, na Holanda e na Alemanha.



O prefeito Axel Grael destacou que é uma alegria para Niterói receber este evento de handebol.



“São times de vários países participando aqui na nossa cidade. É importante ver esta competição aqui neste espaço histórico do esporte brasileiro. Este ginásio já recebeu eventos muito importantes. O espaço estava fechado há muito tempo e foi reformado e reaberto pela Prefeitura para receber eventos como este e para desenvolver atividades esportivas com os alunos da rede municipal de Educação. Niterói é uma cidade com vocação para o esporte. Esse é um evento que traz visitantes. Temos feito um grande esforço pelo turismo da cidade e essa é uma atividade que movimenta a economia, os hotéis e o comércio”, explicou o prefeito.



O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, afirmou que é emocionante ver um evento internacional ser disputado no CT Niterói Joga em Rede.



“Inauguramos este espaço há pouco tempo. Ele é voltado para os estudantes da rede municipal, e agora recebe a seleção brasileira de handebol feminino É um orgulho e um exemplo para nossas crianças”, disse Bira Marques.



Na vitória do Brasil sobre o Uruguai, o destaque foi a atleta Ana Cláudia Bolzan, eleita a melhor jogadora da partida. A seleção brasileira busca o tetracampeonato e uma vaga no Mundial 2025. Depois de seis anos sem jogar o torneio no Brasil, as jogadoras se sentiram em casa com a empolgação da torcida niteroiense.



O CT Niterói Joga em Rede fica na Rua Benjamin Constant, 562, Largo do Barradas, no bairro do Barreto. Os jogos do Brasil ocorrem sempre às 19h.



Quarta – 27/11 – Brasil x Paraguai

Quinta – 28/11 – Brasil x El Salvador

Sexta – 29/11 – Brasil x Chile

Sábado – 30/11 – Brasil x Argentina