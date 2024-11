Niterói: Enel deixa moradores de Icaraí sem luz na madrugada desta quarta - Reprodução

Publicado 27/11/2024 16:56

Niterói - Na madrugada e manhã desta quarta-feira (27), diversos relatos de moradores dão conta de um possível novo apagão, que atinge a princípio, diversas ruas de Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Nas redes sociais moradores relatam queda de energia desde a madrugada em ruas como Ator Paulo Gustavo, Otávio Carneiro, Mariz e Barros, Gavião Peixoto e Lemos Cunha. Também há relatos de estouro de transformadores ainda na noite desta terça-feira (26) na região.

NOTA DA CONCESSIONÁRIA

Diz a nota: “Tivemos uma ocorrência na Rua Gavião Peixoto e estamos apurando o que pode ter afetado o serviço para alguns clientes na noite de ontem (27). Equipes da distribuidora atuaram no local e a situação foi normalizada em cerca de 1 hora. Nesta quarta-feira, por volta das 5h30, a empresa registrou uma ocorrência na Rua Lemos Cunha. Às 7h30, a situação estava 100% normalizada e a empresa apura as causas do incidente.