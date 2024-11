Niterói: I Leilão Elite no Parque Rural - Divulgação

Publicado 27/11/2024 16:03

Niterói – O Parque Rural de Niterói será palco do I Leilão Elite, promovido pelo Haras DG e Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio de Janeiro (ACCMMERJ), neste sábado (3), com a leiloeira Fiel Leilões. O evento promete ser uma experiência única para os amantes de cavalos e interessados na excelência dos animais equestres. O Parque Rural é um equipamento da Prefeitura de Niterói. A entrada é gratuita e o espaço é aberto ao público.

A programação se estende ao longo de quatro dias, começando com a chegada dos animais na quarta-feira, 27 de novembro. Confira os destaques:



Quinta-feira, 28/11, às 17h00: Amostra dos animais.

Sexta-feira, 29/11, às 18h00: Encontro dos criadores.

Sábado, 30/11, às 19h00: Grande Leilão Elite.

O catálogo oficial está disponível no perfil da Fiel Leilões (@fielleiloes). O evento contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da leiloeira no YouTube.

A coordenadora de eventos, Ana Machado, destaca a importância de abrir o espaço para a comunidade: "O leilão será uma oportunidade para que todos conheçam o mundo dos cavalos de elite e participem de um evento diferenciado. O Parque Rural estará de portas abertas, e a entrada é totalmente gratuita para quem deseja assistir, reforçando nosso compromisso de proporcionar cultura e entretenimento para todos."



Serviço



Data do Leilão: Sábado, 30 de novembro de 2024, às 19h00.

Local: Parque Rural de Niterói — Rua São Sebastião, s/n.

Transmissão: YouTube Fiel Leilões.

Atrações: Amostra dos animais, encontro de criadores e leilão de elite.