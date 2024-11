Peça Todas as Marias: alunos assistiram espetáculo na Escola Santos Dumont - Bruno Eduardo Alves

Publicado 27/11/2024 21:42

Niterói - Alunos da Escola Municipal Santos Dumont assistiram, na manhã desta terça-feira (27), a peça “Todas as Marias”. O espetáculo encerrou o Programa Guardiãs Maria da Penha, uma parceria da Secretaria de Educação, da Mulher e da Guarda Municipal de Niterói na escola Santos Dumond. A apresentação da peça se insere na programação da Secretaria Municipal de Educação na campanha "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres", que está sendo promovida pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal da Mulher.

Protagonizado pela jovem atriz niteroiense, Marina Malfacini, de 17 anos, o monólogo conta a história de uma adolescente que se envolve num relacionamento amoroso e não percebe as diversas formas de violência a que é submetida no cotidiano familiar.

“É importante conversar com os alunos, no ambiente da escola, sobre um tema tão delicado e sensível. Através desse projeto, queremos conversar com eles sobre o que significa ser homem e ser mulher em uma sociedade como a nossa. Esse projeto começou na Escola Municipal Portugal Neves e será levado para outras unidades que integram a Rede Municipal de Niterói”, subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke.

A campanha "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres" é uma iniciativa que integra o calendário internacional de combate à violência de gênero.

“As atividades que integram a campanha tem o objetivo de contribuir para uma reflexão coletiva da sociedade envolvendo cidadãos, governo, movimentos sociais, instituições, construindo uma agenda de atividades abordando a temática da violência contra as meninas e mulheres. “As campanhas são fundamentais, são marcos importantes que provocam uma sensibilização pela busca de informação e a reflexão necessária para uma mudança de postura das mulheres e também dos homens, com vistas à promoção da igualdade de gênero e fim das violências”, ressaltou a coordenadora de Políticas de Gênero na Educação, Fernanda Sixel.

“É importante conversar com a garotada sobre questões como o feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, já que nessa idade eles estão começando a se relacionar com outras pessoas. A peça aborda todas as fases de um relacionamento amoroso e ajuda a prevenir, refletir e como agir nesses momentos, usando uma linguagem sensível e direta através do teatro”, afirmou a atriz Marina Malfacini.

As alunas Ellen Pereira, do 8º ano, e Letícia Mendes, do 9º ano, gostaram da peça e falaram da importância de se debater a temática, a fim de combater as diversas formas de violência contra a mulher.

“A peça mostrou coisas que a gente já conhece, mas nem sempre sabe como reagir. São diversos momentos de uma relação onde a personagem sofre todo o tipo de violência, agressão e como isso vai crescendo e se torna insuportável para a mulher”, disse a aluna do 8º ano, Ellen Pereira. “Eu nunca passei por uma situação de violência como essa, mas já vi amigas sofrendo bullying, apanhando de ‘brincadeirinha’ e ouvindo comentários preconceituosos. A peça é uma alerta para que nós, mulheres, tenhamos cuidado com quem andamos ou nos relacionamos”, falou a aluna do 9º ano, Letícia Mendes. A programação da Campanha "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres" em Niterói inclui palestras, rodas de conversa, exposições, eventos culturais e oficinas educativas. A organização ocorre em parceria com coletivos femininos, movimentos sociais e instituições públicas e privadas. A proposta é criar espaços de diálogo e conscientização, ampliando o alcance da campanha para mulheres de diferentes contextos e realidades.



Confira a programação:



Evento: Devolutiva da Coordenação de Políticas de Gênero da FME. Palestra: Para além das violências, direitos sexuais com a sexóloga Priscilla Thielle



Dia 29/11/2024



Hora: 14h



Local: Auditório Darcy Ribeiro (Secretaria Municipal de Educação) – Rua São Pedro, 108, Centro







Evento: Café com a vizinhança



Data: 29/11/2024



Hora: 09h



Local: Centro de Convivência e Cultura D Ivone Lara - Rua Carlos Maximiano, 61 - São Lourenço







Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT - CLIN 2024)



Data: 29/11



Hora: 13h



Local: Rua Indígena, 72 São Lourenço - Niterói







Evento que reúne o empreendedorismo feminino local. Espaço para criatividade, network e conexões entre mulheres



Data: 29/11



Hora: 13h



Local: SPAZZO Piratininga







Educadora financeira e contadora de ong



Data: 30/11



Hora: 19h



Local: On-line - teams







Exibição de um Curta sobre Violência doméstica contra a mulher



Data: 02/12



Hora: 15h



Local: On line







Escuta e Ação: Por um basta a violência contra a mulher



Data: 04/12



Hora: 10h10



Local: E. M. Paulo Freire, Fonseca, Niterói







Uma tarde para cuidar de quem cuida



Data: 05/12



Hora: 14h



Local: CEAM (Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro, Niterói)



Serviços: Massoterapia, manicure, cabelo, limpeza de pele e trancista.







Roda de conversa com duração de 1h30 com participação do público



Público alvo: famílias, mães e pais, advogados, psicólogos, assistentes sociais e qualquer pessoa a quem interessar o tema.



Data: 09/12



Hora: 9h30



Local: Espaço Empreender







Quebrando o Silêncio: A Violência contra a Mulher e os Ciclos de Abuso



Data:10/12



Hora:18h



Local: Sala Carlos Couto







Em ação - Encontro com roda de conversa sobre identificação da violência doméstica, orientação jurídica para trazer clareza na identificação da violência sofrida e as medidas a serem tomadas. Contamos com parcerias de Advogadas, psicólogas, psicanalista, médicas e acolhedoras



Data: 12/12



Hora: 15h



Local: Sala de reunião Espaço Empreender.







Violência invisível: O impacto do abuso psicológico na mulher



Data: 14/12



Hora: 10h



Local: Casa do projeto social educar localizada no Largo da Batalha





Qualificação profissional e resgate da auto estima das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência.



Data:15/12



Hora:12h



Local: Campo de São Bento